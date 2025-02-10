Крупнейшие сады Челябинской области отдадут часть бизнеса ради инвестиций

Самые крупные на Урале и в Челябинской области фруктово-ягодные «Григорьевские сады» готовы отдать часть бизнеса. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, условием являются инвестиции в строительство плодохранилища.
«Мы готовы отдать часть бизнеса ради инвестиций. Строить необходимо, поскольку предприятие вышло на пиковую урожайность. Скоро нам будет негде хранить урожай, заполнив площади двух регионов. В Григорьевке готова площадка под строительство плодохранилища. Требуются средства, чтобы возвести объект. До 50% вложенных средств удастся вернуть по госпрограмме капексов, когда плодохранилище будет введено в эксплуатацию», — пояснила URA.RU Сегаль.
«Григорьевские сады» являются интенсивными. Это позволило увеличить продуктивность полей. В 2024 году предприятие, несмотря на заморозки, собрало 820 тонн урожая: на семечковые и косточковые культуры пришлось 600,24 тонны, на ягодники — 219,76 тонны. Высажено 290 га садов. Но для полного удовлетворения потребности населения региона во фруктах требуется, исходя из норм минздрава, занять садами пять тысяч га.
Чтобы сохранить продукцию, приходится арендовать хранилища в Челябинске и Екатеринбурге. В противном случае невозможно обеспечить условия хранения урожая. За счет привлечения площадей и перевозки себестоимость фруктов и овощей ежемесячно прибавляет 7-10 рублей в расчете на килограмм.
Собеседница отметила, что высокие ставки по кредитам затруднили доступ к инвестициям. В результате, если прежде предложения о выделении доли бизнеса под инвестиции на предприятии отвергали, то теперь готовы к ним вернуться. Объект планируется строить емкостью в пять тысяч тонн с цехами для заморозки, переработки и сортировки. Предприятие сможет выступить агроагрегатором: хранить не только свою, но и давальческую продукцию.
В «Григорьевских садах» готова производственная программа. Новые мощности задействуют, кроме прочего, для выпуска детского питания. На рынке наблюдается его дефицит.
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