10 февраля 2025

Крупнейшие сады Челябинской области отдадут часть бизнеса ради инвестиций

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Григорьевские сады» согласились выделить долю бизнеса под инвестиции
«Григорьевские сады» согласились выделить долю бизнеса под инвестиции Фото:

Самые крупные на Урале и в Челябинской области фруктово-ягодные «Григорьевские сады» готовы отдать часть бизнеса. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, условием являются инвестиции в строительство плодохранилища.

«Мы готовы отдать часть бизнеса ради инвестиций. Строить необходимо, поскольку предприятие вышло на пиковую урожайность. Скоро нам будет негде хранить урожай, заполнив площади двух регионов. В Григорьевке готова площадка под строительство плодохранилища. Требуются средства, чтобы возвести объект. До 50% вложенных средств удастся вернуть по госпрограмме капексов, когда плодохранилище будет введено в эксплуатацию», — пояснила URA.RU Сегаль.

«Григорьевские сады» являются интенсивными. Это позволило увеличить продуктивность полей. В 2024 году предприятие, несмотря на заморозки, собрало 820 тонн урожая: на семечковые и косточковые культуры пришлось 600,24 тонны, на ягодники — 219,76 тонны. Высажено 290 га садов. Но для полного удовлетворения потребности населения региона во фруктах требуется, исходя из норм минздрава, занять садами пять тысяч га.

Чтобы сохранить продукцию, приходится арендовать хранилища в Челябинске и Екатеринбурге. В противном случае невозможно обеспечить условия хранения урожая. За счет привлечения площадей и перевозки себестоимость фруктов и овощей ежемесячно прибавляет 7-10 рублей в расчете на килограмм.

Собеседница отметила, что высокие ставки по кредитам затруднили доступ к инвестициям. В результате, если прежде предложения о выделении доли бизнеса под инвестиции на предприятии отвергали, то теперь готовы к ним вернуться. Объект планируется строить емкостью в пять тысяч тонн с цехами для заморозки, переработки и сортировки. Предприятие сможет выступить агроагрегатором: хранить не только свою, но и давальческую продукцию.

В «Григорьевских садах» готова производственная программа. Новые мощности задействуют, кроме прочего, для выпуска детского питания. На рынке наблюдается его дефицит.

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Самые крупные на Урале и в Челябинской области фруктово-ягодные «Григорьевские сады» готовы отдать часть бизнеса. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, условием являются инвестиции в строительство плодохранилища. «Мы готовы отдать часть бизнеса ради инвестиций. Строить необходимо, поскольку предприятие вышло на пиковую урожайность. Скоро нам будет негде хранить урожай, заполнив площади двух регионов. В Григорьевке готова площадка под строительство плодохранилища. Требуются средства, чтобы возвести объект. До 50% вложенных средств удастся вернуть по госпрограмме капексов, когда плодохранилище будет введено в эксплуатацию», — пояснила URA.RU Сегаль. «Григорьевские сады» являются интенсивными. Это позволило увеличить продуктивность полей. В 2024 году предприятие, несмотря на заморозки, собрало 820 тонн урожая: на семечковые и косточковые культуры пришлось 600,24 тонны, на ягодники — 219,76 тонны. Высажено 290 га садов. Но для полного удовлетворения потребности населения региона во фруктах требуется, исходя из норм минздрава, занять садами пять тысяч га. Чтобы сохранить продукцию, приходится арендовать хранилища в Челябинске и Екатеринбурге. В противном случае невозможно обеспечить условия хранения урожая. За счет привлечения площадей и перевозки себестоимость фруктов и овощей ежемесячно прибавляет 7-10 рублей в расчете на килограмм. Собеседница отметила, что высокие ставки по кредитам затруднили доступ к инвестициям. В результате, если прежде предложения о выделении доли бизнеса под инвестиции на предприятии отвергали, то теперь готовы к ним вернуться. Объект планируется строить емкостью в пять тысяч тонн с цехами для заморозки, переработки и сортировки. Предприятие сможет выступить агроагрегатором: хранить не только свою, но и давальческую продукцию. В «Григорьевских садах» готова производственная программа. Новые мощности задействуют, кроме прочего, для выпуска детского питания. На рынке наблюдается его дефицит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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