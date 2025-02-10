10 февраля 2025

На участках Серовского тракта ввели новые ограничения скорости

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на Серовском тракте. Нижний Тагил, пробка
Скорость на трассе снизили до 70 километров в час Фото:

На Серовском тракте с 98 по 128 километр и со 152 по 172 километр установили знаки, ограничивающие скорость до 70 километров в час из-за плохой дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Свердловской области.

Согласно опубликованной документации, первое ограничение ввели на дороге от Невьянска до Черноисточинска, в направлении Серова. Второе — по направлению в сторону поселка Горноуральский. Скорость снизили с 7 февраля и до момента устранения дефектов.

Подобные ограничения для Серовского тракта не первые. Недавно там запретили разгоняться на участке с 11-го по 28-й километр. За соблюдением правил следят камеры.

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На Серовском тракте с 98 по 128 километр и со 152 по 172 километр установили знаки, ограничивающие скорость до 70 километров в час из-за плохой дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Свердловской области. Согласно опубликованной документации, первое ограничение ввели на дороге от Невьянска до Черноисточинска, в направлении Серова. Второе — по направлению в сторону поселка Горноуральский. Скорость снизили с 7 февраля и до момента устранения дефектов. Подобные ограничения для Серовского тракта не первые. Недавно там запретили разгоняться на участке с 11-го по 28-й километр. За соблюдением правил следят камеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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