На участках Серовского тракта ввели новые ограничения скорости

На Серовском тракте с 98 по 128 километр и со 152 по 172 километр установили знаки, ограничивающие скорость до 70 километров в час из-за плохой дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Свердловской области.
Согласно опубликованной документации, первое ограничение ввели на дороге от Невьянска до Черноисточинска, в направлении Серова. Второе — по направлению в сторону поселка Горноуральский. Скорость снизили с 7 февраля и до момента устранения дефектов.
Подобные ограничения для Серовского тракта не первые. Недавно там запретили разгоняться на участке с 11-го по 28-й километр. За соблюдением правил следят камеры.
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