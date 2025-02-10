ХМАО стал лидером в УрФО по переселению из аварийного жилья

ХМАО стал лидером по переселению людей из аварийного жилья в Уральском Федеральном округе . Об этом сообщило правительство России.
«Вице-премьер (Марат Хуснуллин) сообщил, что в тройку регионов — лидеров по наибольшему объему расселенного аварийного жилья вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 901,8 тыс. кв. м. и Ямало-Ненецкий автономный округ — 805,4 тыс. кв. м», — сказано в сообщении официального telegram-канала. Также выбилась в лидеры и Свердловская область, расселив 429,1 тыс. кв. м.
В Югре успешно завершено переселение из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В настоящее время начат процесс переселения жителей из зданий, которые были объявлены непригодными для проживания в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.
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