10 февраля 2025

ХМАО стал лидером в УрФО по переселению из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе расселили более 900 тысяч кв. метров аварийного жилья
В регионе расселили более 900 тысяч кв. метров аварийного жилья Фото:

ХМАО стал лидером по переселению людей из аварийного жилья в Уральском Федеральном округе . Об этом сообщило правительство России.

«Вице-премьер (Марат Хуснуллин) сообщил, что в тройку регионов — лидеров по наибольшему объему расселенного аварийного жилья вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 901,8 тыс. кв. м. и Ямало-Ненецкий автономный округ — 805,4 тыс. кв. м», — сказано в сообщении официального telegram-канала. Также выбилась в лидеры и Свердловская область, расселив 429,1 тыс. кв. м.

В Югре успешно завершено переселение из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В настоящее время начат процесс переселения жителей из зданий, которые были объявлены непригодными для проживания в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

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ХМАО стал лидером по переселению людей из аварийного жилья в Уральском Федеральном округе . Об этом сообщило правительство России. «Вице-премьер (Марат Хуснуллин) сообщил, что в тройку регионов — лидеров по наибольшему объему расселенного аварийного жилья вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 901,8 тыс. кв. м. и Ямало-Ненецкий автономный округ — 805,4 тыс. кв. м», — сказано в сообщении официального telegram-канала. Также выбилась в лидеры и Свердловская область, расселив 429,1 тыс. кв. м. В Югре успешно завершено переселение из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В настоящее время начат процесс переселения жителей из зданий, которые были объявлены непригодными для проживания в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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