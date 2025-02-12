Экс-начальник приемки пермского завода, обвиняемый во взятке, просится на СВО

Бывший начальник военной приемки пермского завода «Телта» Андрей Лукин, которого судят за получение взятки, попросил отправить его в зону спецоперации на Украину. Об этом на судебном заседании заявил его адвокат.
«Бывший начальник военной приемки ОАО „Пермский телефонный завод „Телта““ Андрей Лукин обратился в военкомат с просьбой отправить его в зону специальной военной операции», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что военкомат отказался заключать с Лукиным контракт.
Лукина судят за получение взятки в размере 6,8 млн рублей. Эти деньги ему заплатило руководство завода в 2015-2023 годах за то, что он не создавал препятствий для приемки продукции, которую «Телта» изготавливала по заказу Минобороны. Такие показания дали бывший директор завода Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.
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