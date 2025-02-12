12 февраля 2025

Трамп после разговора с Зеленским нашел общий интерес у Украины и России

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Трамп заявил, что разговор с Зеленским был «очень хорошим»
Трамп заявил, что разговор с Зеленским был «очень хорошим» Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский оба хотят мира, в этом интересы двух стран совпадают. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп после телефонных переговоров.

«Зеленский, как и Путин, хочет мира», — заявил Трамп. Также он рассказал, что беседа с Зеленским прошла «очень хорошо».

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Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский оба хотят мира, в этом интересы двух стран совпадают. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп после телефонных переговоров. «Зеленский, как и Путин, хочет мира», — заявил Трамп. Также он рассказал, что беседа с Зеленским прошла «очень хорошо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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