Трамп после разговора с Зеленским нашел общий интерес у Украины и России

Трамп заявил, что разговор с Зеленским был «очень хорошим»
новость из сюжетаПереговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский оба хотят мира, в этом интересы двух стран совпадают. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп после телефонных переговоров.
«Зеленский, как и Путин, хочет мира», — заявил Трамп. Также он рассказал, что беседа с Зеленским прошла «очень хорошо».
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