Жителей ХМАО предупредили о сильном паводке

В ХМАО из-за аномально теплой зимы весной ожидается сильное половодье. Такой прогноз дал доцент Нижневартовского госуниверситета (НВГУ) Сергей Коркин.
«Из-за достаточно теплой зимы промерзание почвы будет, скорее всего, не высокое, а это значит, талая вода насытит подземные воды, а затем начнет поступать в русло реки, усугубляя уровень весенне-летнего половодья», — поделился ученый с изданием Муксун.FM. По его мнению, усилят паводок и обильные снегопады, которые в последнее время обрушились на округ.
Ученый также отметил, что из-за теплой зимы раньше придет и сезон аллергий. По его мнению, сдвиг произойдет примерно на месяц.
В прошлом году в Нижневартовске из-за сильного подъема уровня воды в Оби был объявлен режим ЧС. Подтопленными оказались почти две тысячи участков и почти 900 дачных домов. В Нижневартовском районе из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.
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