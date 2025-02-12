12 февраля 2025

Жителей ХМАО предупредили о сильном паводке

Жителей ХМАО в 2025 году ждет сильное половодье
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный паводок весной 2025 года будет связан с аномально теплой зимой в ХМАО
Сильный паводок весной 2025 года будет связан с аномально теплой зимой в ХМАО Фото:

В ХМАО из-за аномально теплой зимы весной ожидается сильное половодье. Такой прогноз дал доцент Нижневартовского госуниверситета (НВГУ) Сергей Коркин.

«Из-за достаточно теплой зимы промерзание почвы будет, скорее всего, не высокое, а это значит, талая вода насытит подземные воды, а затем начнет поступать в русло реки, усугубляя уровень весенне-летнего половодья», — поделился ученый с изданием Муксун.FM. По его мнению, усилят паводок и обильные снегопады, которые в последнее время обрушились на округ.

Ученый также отметил, что из-за теплой зимы раньше придет и сезон аллергий. По его мнению, сдвиг произойдет примерно на месяц.

В прошлом году в Нижневартовске из-за сильного подъема уровня воды в Оби был объявлен режим ЧС. Подтопленными оказались почти две тысячи участков и почти 900 дачных домов. В Нижневартовском районе из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.

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В ХМАО из-за аномально теплой зимы весной ожидается сильное половодье. Такой прогноз дал доцент Нижневартовского госуниверситета (НВГУ) Сергей Коркин. «Из-за достаточно теплой зимы промерзание почвы будет, скорее всего, не высокое, а это значит, талая вода насытит подземные воды, а затем начнет поступать в русло реки, усугубляя уровень весенне-летнего половодья», — поделился ученый с изданием Муксун.FM. По его мнению, усилят паводок и обильные снегопады, которые в последнее время обрушились на округ. Ученый также отметил, что из-за теплой зимы раньше придет и сезон аллергий. По его мнению, сдвиг произойдет примерно на месяц. В прошлом году в Нижневартовске из-за сильного подъема уровня воды в Оби был объявлен режим ЧС. Подтопленными оказались почти две тысячи участков и почти 900 дачных домов. В Нижневартовском районе из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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