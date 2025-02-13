РБК: стоимость тюльпанов приблизилась к розам

В России средняя стоимость тюльпанов приблизилась к ценам на розы, за год динамика составила более 30%. Об этом стало известно благодаря данным маркетплейса Flowwow.
«В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 рубля. Роза, для сравнения, обходится в 248,6 рублей», — передает РБК со ссылкой на представителя маркетплейса Flowwow.
В течение последнего года цены на цветы значительно изменились: если ранее розы были на 38,9% дороже тюльпанов, то сейчас разница в цене сократилась до 7,4%. Основными причинами резкого подорожания тюльпанов в этом году стали увеличение таможенных пошлин на цветы, импортируемые из недружественных стран, а также неурожай голландских луковиц.
Рост цен обусловлен не только долгосрочными колебаниями, но и сезонными факторами, наблюдаемыми в преддверии праздников. В начале года стоимость тюльпанов уже заметно выросла, что привело к увеличению розничных цен на цветы в целом.
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