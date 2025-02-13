РБК: стоимость тюльпанов приблизилась к розам

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Резкое подорожание тюльпанов связано с увеличением пошлин и неурожаем
Резкое подорожание тюльпанов связано с увеличением пошлин и неурожаем Фото:

В России средняя стоимость тюльпанов приблизилась к ценам на розы, за год динамика составила более 30%. Об этом стало известно благодаря данным маркетплейса Flowwow.

«В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 рубля. Роза, для сравнения, обходится в 248,6 рублей», — передает РБК со ссылкой на представителя маркетплейса Flowwow.

В течение последнего года цены на цветы значительно изменились: если ранее розы были на 38,9% дороже тюльпанов, то сейчас разница в цене сократилась до 7,4%. Основными причинами резкого подорожания тюльпанов в этом году стали увеличение таможенных пошлин на цветы, импортируемые из недружественных стран, а также неурожай голландских луковиц.

Рост цен обусловлен не только долгосрочными колебаниями, но и сезонными факторами, наблюдаемыми в преддверии праздников. В начале года стоимость тюльпанов уже заметно выросла, что привело к увеличению розничных цен на цветы в целом.

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В России средняя стоимость тюльпанов приблизилась к ценам на розы, за год динамика составила более 30%. Об этом стало известно благодаря данным маркетплейса Flowwow. «В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 рубля. Роза, для сравнения, обходится в 248,6 рублей», — передает РБК со ссылкой на представителя маркетплейса Flowwow. В течение последнего года цены на цветы значительно изменились: если ранее розы были на 38,9% дороже тюльпанов, то сейчас разница в цене сократилась до 7,4%. Основными причинами резкого подорожания тюльпанов в этом году стали увеличение таможенных пошлин на цветы, импортируемые из недружественных стран, а также неурожай голландских луковиц. Рост цен обусловлен не только долгосрочными колебаниями, но и сезонными факторами, наблюдаемыми в преддверии праздников. В начале года стоимость тюльпанов уже заметно выросла, что привело к увеличению розничных цен на цветы в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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