«В два раза дороже»: поставщики взвинтили цены на цветы в Екатеринбурге перед праздниками

В Екатеринбурге поставщики цветов подняли цены в преддверии 14 февраля. На некоторые сорта стоимость выросла в два раза, поэтому цветочные магазины уже меняют цены букетов. Об этом URA.RU рассказали флористы.
«Для тюльпанов в начале года хорошей считалась цена в 50 рублей, а сейчас один цветок продают уже за 85-90 рублей. При этом заказать нужно партию не менее 500 штук, а у некоторых поставщиков и 1000 цветков минимум. Себестоимость розы в прошлом году: от 80 до 120 рублей за бутон. В этом году: 180-240 рублей за один и тот же сорт, то есть в два раза дороже стало», — поделилась флорист Елена. По ее словам, для покупателя эти цены в итоге умножают на три.
Как рассказали продавцы из нескольких цветочных, особой популярностью в этом году пользуются монобукеты (цветы одного вида и одного цвета). «Конечно, спрашивают про тюльпаны, но у нас есть определенный каталог товаров, мы предлагаем покупателям выбирать из него», — рассказали в салоне «Бархат».
«Цены к праздникам устанавливаются по-разному, и сложно точно сказать, на сколько процентов стало дороже. Однако при закупе некоторые цветочки могут стоить дороже на десять рублей, а другие — на тридцать», — пояснили в магазине цветов «Малина». Там, например, букет из 35 красных роз можно купить за 9350 рублей, а букет из 35 тюльпанов стоит 5300 рублей.
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