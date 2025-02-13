В Петербурге инспектора ДПС оштрафовали за передачу личных данных из базы МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспектор ДПС использовала свой доступ к базе данных для сбора информации, которую затем передала
Инспектор ДПС использовала свой доступ к базе данных для сбора информации, которую затем передала Фото:

В Санкт-Петербурге инспектора ДПС Викторию Кавецкую признали виновной в передаче личных данных граждан из базы МВД своему знакомому. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«12.02.2024 Титов (Васильев), находясь по месту проживания своего знакомого, вступил в конфликт на личной почве с человеком, до этого ему не знакомым, имея умысел на неправомерный сбор и распространение конфиденциальной информации о личной жизни этого человека и его отца. Действуя от имени друга, Титов, воспользовавшись его доверительными отношениями с Кавецкой, являющейся инспектором ДПС, предложил ей запросить в базе данных ФИС „ГИБДД-М“ и предоставить ему персональную информацию о незнакомце без его согласия», — пишет Объединенная пресс-служба судов в официальном telegram-канале. Кавецкая согласилась.

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел дело и вынес решение оштрафовать Кавецкую и ее знакомого Михаила Титова (Васильева). Инспектор ДПС использовала свой доступ к базе данных для сбора информации, которую затем передала Титову. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемые признали свою вину. В результате, Кавецкая была оштрафована на 110 тысяч рублей, а Титов — на 40 тысяч.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге инспектора ДПС Викторию Кавецкую признали виновной в передаче личных данных граждан из базы МВД своему знакомому. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «12.02.2024 Титов (Васильев), находясь по месту проживания своего знакомого, вступил в конфликт на личной почве с человеком, до этого ему не знакомым, имея умысел на неправомерный сбор и распространение конфиденциальной информации о личной жизни этого человека и его отца. Действуя от имени друга, Титов, воспользовавшись его доверительными отношениями с Кавецкой, являющейся инспектором ДПС, предложил ей запросить в базе данных ФИС „ГИБДД-М“ и предоставить ему персональную информацию о незнакомце без его согласия», — пишет Объединенная пресс-служба судов в официальном telegram-канале. Кавецкая согласилась. Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел дело и вынес решение оштрафовать Кавецкую и ее знакомого Михаила Титова (Васильева). Инспектор ДПС использовала свой доступ к базе данных для сбора информации, которую затем передала Титову. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемые признали свою вину. В результате, Кавецкая была оштрафована на 110 тысяч рублей, а Титов — на 40 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...