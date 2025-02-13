В Петербурге инспектора ДПС оштрафовали за передачу личных данных из базы МВД

В Санкт-Петербурге инспектора ДПС Викторию Кавецкую признали виновной в передаче личных данных граждан из базы МВД своему знакомому. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«12.02.2024 Титов (Васильев), находясь по месту проживания своего знакомого, вступил в конфликт на личной почве с человеком, до этого ему не знакомым, имея умысел на неправомерный сбор и распространение конфиденциальной информации о личной жизни этого человека и его отца. Действуя от имени друга, Титов, воспользовавшись его доверительными отношениями с Кавецкой, являющейся инспектором ДПС, предложил ей запросить в базе данных ФИС „ГИБДД-М“ и предоставить ему персональную информацию о незнакомце без его согласия», — пишет Объединенная пресс-служба судов в официальном telegram-канале. Кавецкая согласилась.
Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел дело и вынес решение оштрафовать Кавецкую и ее знакомого Михаила Титова (Васильева). Инспектор ДПС использовала свой доступ к базе данных для сбора информации, которую затем передала Титову. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемые признали свою вину. В результате, Кавецкая была оштрафована на 110 тысяч рублей, а Титов — на 40 тысяч.
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