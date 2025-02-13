Вахтовика в Златоусте и его жену в Башкирии мошенники развели на 7,6 миллиона

Вахтовика из Башкортостана в Златоусте (Челябинская область) мошенники по отдельности с женой развели на 7,6 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе городской полиции, в регионе мужчина был проездом из-под Нижневартовска, но успел взять кредит и продать свой транспорт, чтобы перечислить все деньги преступникам.
«Злоумышленники уговорили мужчину перевести на „безопасные“ счета около пяти миллионов кредитных средств и продать личный автомобиль, а вырученный за транспортное средство миллион рублей тоже отправить мошенникам. Днем позже заявление написала уже его супруга», — пояснили в полиции.
Мошенники использовали аналогичную схему и с женой вахтовика, которая работает учителем в сельской школе. Злоумышленники связались с женщиной. Пугая якобы оформленным от ее имени кредитом на 1,6 миллиона рублей, который предназначался получателю в недружественной стране, потребовали перевести аналогичную сумму на «безопасный» счет.
От беды спасло стечение обстоятельств. В селе нет банков. Тогда аферисты потребовали подписать досудебное соглашение, сфотографировать бумагу и отправить через мессенджер. Женщина выполнила инструкции и в испуге отправилась к своей соседке посоветоваться. Когда злоумышленник снова набрал номер жертвы, чтобы установить на смартфоне свое приложение, соседка выхватила гаджет и отключила его.
В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские призвали жителей критически относиться к словам неизвестных, кто позвонил по телефону, и вовремя прерывать беседу.
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