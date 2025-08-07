Текслер просит челябинских ветеранов СВО донести до школьников общую историю

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер просит ветеранов спецоперации заниматься патриотическим воспитанием молодежи и донести до них историю страны. Об этом Текслер заявил во время встречи с ветеранами СВО в музее Златоуста.
«Патриотическое воспитание и работа с молодежью крайне важны, я прошу вас заниматься этим. <...> Уверен, что вы сможете донести для ребят свою историю, нашу общую историю, рассказать об участии в специальной военной операции. Это запомнится на долгие годы», — цитирует Текслера пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Встреча в Музее истории и культуры была посвящена также вопросам поддержки участников СВО и их семей. В Челябинской области для ветеранов СВО действует широкий спектр мер поддержки — от медицинской и социальной реабилитации до трудоустройства. Работают филиал госфонда «Защитники Отечества», действует кадровая программа «Герои Южного Урала» и многое другое.
Кадровая образовательная программа «Герои Южного Урала», рассчитанная на участников и ветеранов СВО, стартовала в Челябинской области в июле. В рамках первого модуля обучающиеся пройдут десятидневный интенсив. Как началось обучение — в репортаже на URA.RU.
