Текслер отметил важность совместной работы власти и бизнеса для развития Миасса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул важность консолидации усилий власти, бизнеса и общества для развития Миасса и напомнил об успешном опыте 2020 года, когда совместными усилиями удалось преодолеть управленческий кризис. Об этом Текслер заявил на открытом заседании Союза промышленных предприятий «За развитие Миасса».
«Губернатор отметил важность консолидации усилий власти, бизнеса и общества для социально-экономического развития города. Он напомнил об успешном опыте 2020 года, когда совместными усилиями удалось преодолеть управленческий кризис и стабилизировать ситуацию», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Текслер призвал работать в том же ключе.
В целом этот год для Миасса стал знакомым и важным. «Прежде всего, это присвоение высокого звания „Город трудовой доблести“ 15 января», — отметил Текслер. Другим важным событием стало открытие нового конвейера на «УралАЗе». Предприятие не только олицетворяет целый город, но и является одним из тех, на которых куется победа.
Также Текслер отметил положительные изменения в сфере благоустройства Миасса. «Город обладает совершенно уникальной атмосферой, которая позволяет развиваться большому количеству уникальных, масштабных, современных предприятий. Конечно, необходимо укреплять образовательную составляющую, и мы этим занимаемся», — добавил губернатор.
