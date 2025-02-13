13 февраля 2025

Челябинец с измененным сознанием напугал прохожих. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Магнитогорск, автомат, оружие, безопасность, росгвардия, охрана, ак-74
Мужчина размахивал предметом, похожим на оружие Фото:

В Челябинске 13 февраля мужчина с измененным сознанием напугал покупателей магазина и прохожих, размахивая предметом, похожим на оружие. Сотрудники охранного предприятия «Варяг» оперативно передали нарушителя полиции.

«Молодой человек приставал к покупателям, а потом на улице пугал прохожих, размахивая своей игрушкой. У окружающих возникло подозрение, что сознание парня изменено запрещенными веществами», — уточнили в охранном предприятии.

Инцидент произошел у сетевого алкомаркета на улице Петра Столыпина. Сотрудники охранного предприятия задержали хулигана, который был не в состоянии сопротивляться, и передали правоохранительным органам. Пострадавших нет.

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В Челябинске 13 февраля мужчина с измененным сознанием напугал покупателей магазина и прохожих, размахивая предметом, похожим на оружие. Сотрудники охранного предприятия «Варяг» оперативно передали нарушителя полиции. «Молодой человек приставал к покупателям, а потом на улице пугал прохожих, размахивая своей игрушкой. У окружающих возникло подозрение, что сознание парня изменено запрещенными веществами», — уточнили в охранном предприятии. Инцидент произошел у сетевого алкомаркета на улице Петра Столыпина. Сотрудники охранного предприятия задержали хулигана, который был не в состоянии сопротивляться, и передали правоохранительным органам. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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