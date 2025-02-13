В Челябинске 13 февраля мужчина с измененным сознанием напугал покупателей магазина и прохожих, размахивая предметом, похожим на оружие. Сотрудники охранного предприятия «Варяг» оперативно передали нарушителя полиции.
«Молодой человек приставал к покупателям, а потом на улице пугал прохожих, размахивая своей игрушкой. У окружающих возникло подозрение, что сознание парня изменено запрещенными веществами», — уточнили в охранном предприятии.
Инцидент произошел у сетевого алкомаркета на улице Петра Столыпина. Сотрудники охранного предприятия задержали хулигана, который был не в состоянии сопротивляться, и передали правоохранительным органам. Пострадавших нет.
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