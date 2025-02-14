Синоптики спрогнозировали аномальное тепло для москвичей в марте

Последние холода в Москве закончатся на следующей неделе, 17 февраля. Уже в марте столицу ждет аномальное тепло. Прогнозом погоды поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Начнется медленное отступление морозов. Появится тенденция к перестройке атмосферы... Март порадует горожан аномальным теплом», — сообщил синоптик в своем telegram-канале.
На выходные в Москве ожидается усиление холодов с возможным кратковременным снегопадом. Днем температура может снизиться до минус 10 градусов, а ночью до минус 12 градусов.
В начале следующей недели температура упадет до минус 10-15 градусов. Днем она будет колебаться в районе 5-10 градусов ниже нуля, подчеркнул Тишковец.
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