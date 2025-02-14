Синоптики спрогнозировали аномальное тепло для москвичей в марте

Синоптик Тишковец: москвичей ждет аномально теплый март
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Жителей столицы ждет аномально теплый март
Жителей столицы ждет аномально теплый март Фото:

Последние холода в Москве закончатся на следующей неделе, 17 февраля. Уже в марте столицу ждет аномальное тепло. Прогнозом погоды поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начнется медленное отступление морозов. Появится тенденция к перестройке атмосферы... Март порадует горожан аномальным теплом», — сообщил синоптик в своем telegram-канале.

На выходные в Москве ожидается усиление холодов с возможным кратковременным снегопадом. Днем температура может снизиться до минус 10 градусов, а ночью до минус 12 градусов.

В начале следующей недели температура упадет до минус 10-15 градусов. Днем она будет колебаться в районе 5-10 градусов ниже нуля, подчеркнул Тишковец.

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Последние холода в Москве закончатся на следующей неделе, 17 февраля. Уже в марте столицу ждет аномальное тепло. Прогнозом погоды поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Начнется медленное отступление морозов. Появится тенденция к перестройке атмосферы... Март порадует горожан аномальным теплом», — сообщил синоптик в своем telegram-канале. На выходные в Москве ожидается усиление холодов с возможным кратковременным снегопадом. Днем температура может снизиться до минус 10 градусов, а ночью до минус 12 градусов. В начале следующей недели температура упадет до минус 10-15 градусов. Днем она будет колебаться в районе 5-10 градусов ниже нуля, подчеркнул Тишковец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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