Бастрыкин заступился за инвалида-колясочника из ХМАО, являвшегося участником СВО

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о нарушении прав участника СВО из Сургута (ХМАО). Дело в том, что мужчина является инвалидом-колясочником, однако его дом не оборудован для маломобильных жильцов. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Нарушение прав инвалида-колясочника из города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, принимавшего участие в СВО, на доступную среду. Мужчина проживает в квартире на четвертом этаже дома на улице 30 лет Победы, лестничные пролеты которого не оборудованы пандусами. В результате он не может выйти на улицу без посторонней помощи, а также вынужден добираться до лифта ползком по лестнице», — написано в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сургутянин множество раз обращался в управляющую компанию и администрацию, однако результатов это не принесло. Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту начата процессуальная проверка Доклад о ее предварительных и окончательных результатах Бастрыкину предоставит исполняющий обязанности руководителя регионального отделения ведомства Алексей Мязину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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