Начальника спецприемника из Перми обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО

Начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту №2 управления МВД России по Перми, отправили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского районного суда. Мужчину обвинили в мошенничестве.
«Обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — со ссылкой на данные ведомства пишет портал Properm.
Следствие считает, что силовик в декабре 2024 года похитил 825 тысяч рублей. Эти средства предназначались для выплаты премий личному составу.
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