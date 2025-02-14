14 февраля 2025

Начальника спецприемника из Перми обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого заключили под стражу
Обвиняемого заключили под стражу Фото:

Начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту №2 управления МВД России по Перми, отправили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского районного суда. Мужчину обвинили в мошенничестве.

«Обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — со ссылкой на данные ведомства пишет портал Properm.

Следствие считает, что силовик в декабре 2024 года похитил 825 тысяч рублей. Эти средства предназначались для выплаты премий личному составу.

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Начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту №2 управления МВД России по Перми, отправили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского районного суда. Мужчину обвинили в мошенничестве. «Обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — со ссылкой на данные ведомства пишет портал Properm. Следствие считает, что силовик в декабре 2024 года похитил 825 тысяч рублей. Эти средства предназначались для выплаты премий личному составу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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