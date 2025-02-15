15 февраля 2025
14 февраля 2025

Сайт мэрии из ХМАО признали лучшим в стране

Югорская мэрия победила во всероссийском конкурсе муниципальных сайтов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт мэрии Нижневартовского района победил во всероссийском конкурсе
Сайт мэрии Нижневартовского района победил во всероссийском конкурсе Фото:

Мэрия Нижневартовского района (ХМАО) победила в конкурсе среди муниципальных сайтов со всей России. Интернет ресурс признали лучшим среди сайтов районных администраций, сообщило руководство района. 

«Официальный сайт администрации Нижневартовского района — победитель Всероссийского конкурса. Он стал победителем XXI Всероссийского конкурса „Лучший муниципальный сайт“ в номинации „Лучший сайт муниципального района (округа)“. „, — рассказали в telegram-канале районной мэрии. 

Награждение состоялось в Госдуме на конференции Российской муниципальной академии. Награду главе района Борису Саломатину вручил президент академии Александр Айгисов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Нижневартовского района (ХМАО) победила в конкурсе среди муниципальных сайтов со всей России. Интернет ресурс признали лучшим среди сайтов районных администраций, сообщило руководство района.  «Официальный сайт администрации Нижневартовского района — победитель Всероссийского конкурса. Он стал победителем XXI Всероссийского конкурса „Лучший муниципальный сайт“ в номинации „Лучший сайт муниципального района (округа)“. „, — рассказали в telegram-канале районной мэрии.  Награждение состоялось в Госдуме на конференции Российской муниципальной академии. Награду главе района Борису Саломатину вручил президент академии Александр Айгисов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...