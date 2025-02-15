Сайт мэрии из ХМАО признали лучшим в стране

Мэрия Нижневартовского района (ХМАО) победила в конкурсе среди муниципальных сайтов со всей России. Интернет ресурс признали лучшим среди сайтов районных администраций, сообщило руководство района.
«Официальный сайт администрации Нижневартовского района — победитель Всероссийского конкурса. Он стал победителем XXI Всероссийского конкурса „Лучший муниципальный сайт“ в номинации „Лучший сайт муниципального района (округа)“. „, — рассказали в telegram-канале районной мэрии.
Награждение состоялось в Госдуме на конференции Российской муниципальной академии. Награду главе района Борису Саломатину вручил президент академии Александр Айгисов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!