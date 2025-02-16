16 февраля 2025
15 февраля 2025

Половина сотрудников челябинских офисов отказались встать у станка на заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области лишь каждый десятый офисный сотрудник просто так готов попробовать себя в роли рабочего
В Челябинской области лишь каждый десятый офисный сотрудник просто так готов попробовать себя в роли рабочего Фото:

В Челябинской области 46% офисных сотрудников отказалась поменять профессию на рабочую специальность на заводе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», только каждый десятый готов к переменам.

«В Челябинской области 46% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 11%, при гарантированном трудоустройстве — 19%», — уточнили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».

В ходе проведенного опроса выяснилось, что 3% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Среди наиболее желанных рабочих специальностей лидируют профессии пекаря и кондитера (30%), повара (21%) и портного либо швеи (19%). Наименее привлекательными являются специальности строителя и токаря. Основными мотивами для возможного перехода на рабочие должности стали перспективы роста заработка и возможность зарабатывать на увлечениях.

Против переквалификации в рабочие специальности выступили тяжелые условия труда и предпочтение интеллектуальной деятельности, подчеркнули респонденты. По данным опроса, 26% не рассматривают возможность изменения профессии из-за желания заниматься умственным трудом.

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В Челябинской области 46% офисных сотрудников отказалась поменять профессию на рабочую специальность на заводе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», только каждый десятый готов к переменам. «В Челябинской области 46% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 11%, при гарантированном трудоустройстве — 19%», — уточнили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». В ходе проведенного опроса выяснилось, что 3% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Среди наиболее желанных рабочих специальностей лидируют профессии пекаря и кондитера (30%), повара (21%) и портного либо швеи (19%). Наименее привлекательными являются специальности строителя и токаря. Основными мотивами для возможного перехода на рабочие должности стали перспективы роста заработка и возможность зарабатывать на увлечениях. Против переквалификации в рабочие специальности выступили тяжелые условия труда и предпочтение интеллектуальной деятельности, подчеркнули респонденты. По данным опроса, 26% не рассматривают возможность изменения профессии из-за желания заниматься умственным трудом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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