Половина сотрудников челябинских офисов отказались встать у станка на заводе

В Челябинской области 46% офисных сотрудников отказалась поменять профессию на рабочую специальность на заводе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», только каждый десятый готов к переменам.
«В Челябинской области 46% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 11%, при гарантированном трудоустройстве — 19%», — уточнили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
В ходе проведенного опроса выяснилось, что 3% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Среди наиболее желанных рабочих специальностей лидируют профессии пекаря и кондитера (30%), повара (21%) и портного либо швеи (19%). Наименее привлекательными являются специальности строителя и токаря. Основными мотивами для возможного перехода на рабочие должности стали перспективы роста заработка и возможность зарабатывать на увлечениях.
Против переквалификации в рабочие специальности выступили тяжелые условия труда и предпочтение интеллектуальной деятельности, подчеркнули респонденты. По данным опроса, 26% не рассматривают возможность изменения профессии из-за желания заниматься умственным трудом.
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