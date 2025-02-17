Бастрыкин поручил повторно проверить отсутствие диагноза у ребенка в Челябинске

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело повторно Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за отсутствие диагноза 13-летнему ребенку в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело по обращению жительницы Челябинска о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК России.

В пресс-службе ведомства отметили, что ранее жительница Челябинска обращалась в СК из-за отсутствия диагноза у ее ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело, Бастрыкин уже поручал представить по нему доклад. Постановление о возбуждении уголовного дела было отменено зампрокурором Центрального района Челябинска Александром Тюлюновым, обжалование СК результатов не принесло. Несмотря на анализы и лечение в стационаре мальчику не стало лучше, а диагноз так и не был установлен.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за отсутствие диагноза 13-летнему ребенку в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело по обращению жительницы Челябинска о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК России. В пресс-службе ведомства отметили, что ранее жительница Челябинска обращалась в СК из-за отсутствия диагноза у ее ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело, Бастрыкин уже поручал представить по нему доклад. Постановление о возбуждении уголовного дела было отменено зампрокурором Центрального района Челябинска Александром Тюлюновым, обжалование СК результатов не принесло. Несмотря на анализы и лечение в стационаре мальчику не стало лучше, а диагноз так и не был установлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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