Бастрыкин поручил повторно проверить отсутствие диагноза у ребенка в Челябинске

17 февраля 2025 в 16:37 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело повторно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за отсутствие диагноза 13-летнему ребенку в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело по обращению жительницы Челябинска о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК России. В пресс-службе ведомства отметили, что ранее жительница Челябинска обращалась в СК из-за отсутствия диагноза у ее ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело, Бастрыкин уже поручал представить по нему доклад. Постановление о возбуждении уголовного дела было отменено зампрокурором Центрального района Челябинска Александром Тюлюновым, обжалование СК результатов не принесло. Несмотря на анализы и лечение в стационаре мальчику не стало лучше, а диагноз так и не был установлен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за отсутствие диагноза 13-летнему ребенку в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело по обращению жительницы Челябинска о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК России. В пресс-службе ведомства отметили, что ранее жительница Челябинска обращалась в СК из-за отсутствия диагноза у ее ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело, Бастрыкин уже поручал представить по нему доклад. Постановление о возбуждении уголовного дела было отменено зампрокурором Центрального района Челябинска Александром Тюлюновым, обжалование СК результатов не принесло. Несмотря на анализы и лечение в стационаре мальчику не стало лучше, а диагноз так и не был установлен.