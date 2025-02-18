«Изгиб гитары желтой»: самому успешному барду России Олегу Митяеву — почти 70

Автор-исполнитель из Челябинска Олег Митяев празднует 69-й день рождения

19 февраля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Из челябинского культурного явления Олег Митяев вышел на всероссийский уровень. Слушают его и за границей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Я спою вам песни, которые вы никогда не слышали и, вероятно, не услышите. Потому что эти песни написал я сам…» — так Олег Митяев начинал выступления в 1985 году, поступив на работу в Челябинскую областную филармонию. Тогда он был «нагрузкой» к уже известным исполнителям (например, трио «Меридиан»), которого использовали для «разогрева» зала. Митяев выступал в первом отделении, и уже тогда ошибался с самооценкой: песня «Как здорово» была к тому времени более чем хорошо известна. Тем более, она известна и многократно спародирована (в том числе самим автором) сейчас, когда Митяев давно живет в столице и уже для пары поколений почти не ассоциируется с Челябинском, откуда начал свой путь к славе и, не побоимся этого слова, благосостоянию. Ведь из всей плеяды безумно популярных в СССР бардов он оказался едва ли не единственным, кто вырвался за границы субкультуры (костер, гитара, свитер с оленями) и сохранил широкую аудиторию поклонников. При этом, несмотря на все эксперименты с музыкальными аранжировками, не скатившись в попсу. Из Ленинского района — в ГИТИС Одна из поздних «Ильменок»: Олег Митяев с вице-спикером челябинского заксобрания Семеном Мительманом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А началось все 19 февраля 1956 года в Челябинске. Отец будущей знаменитости, Григорий Степанович, был рабочим Челябинского трубопрокатного завода, мать, Лидия Яковлевна, — домохозяйкой. Есть у исполнителя и старший брат Вячеслав. В школе Митяев собирался стать кинологом, окончил же в итоге монтажный техникум — вдохновленный исключительно песней «А мы монтажники-высотники». Полную несочетаемость песенной романтики с сопроматом и поездками к 8 утра на занятия через весь Челябинск осознал быстро, но до конца обучения честно дотянул. Отслужил на флоте, поступил в Челябинский институт физкультуры по специальности «тренер по плаванию». Учился на Ленинскую стипендию, окончил в 1981 году с отличием. Во время учебы подрабатывал монтажником, художником, дворником, а также работал в ансамбле торгового центра в Челябинске. До 1985 года преподавал в родном вузе и заведовал клубом в пансионате «Сосновая горка», и в конце концов получил приглашение поработать в филарамонии. Спустя год поступил на заочное отделение Государственного института театрального искусства (сейчас — Российский институт театрального искусства — ГИТИС) и окончил учебу в 1991 году. Челябинец Олег Митяев одним из первых вышел за пределы «классической» авторской песни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Далее в его биографии было сотрудничество с различными музыкантами и исполнителями, окончательный переезд в Москву, целый ряд альбомов и премия «Светлое прошлое», с которой он регулярно возвращается в родной Челябинск. Столь же регулярно он приезжает и с концертами, которые неизменно собирают залы: благо в свои без малого 70 лет Митяев не потерял ни голоса, ни таланта создавать новые песни и образы. Какие песни написал Митяев про малую родину Митяев писал песни про родной город и когда жил в Челябинске, и когда уехал в Москву. У многих из этих песен есть своя история. «Как здорово», 1979-й — в середине семидесятых годов Митяев отдыхал на Ильменском озере, случайно попал на Ильменский фестиваль и написал свою самую знаменитую песню про «изгиб гитары желтой», посвященную ему. С тех пор «заболел» авторской песней. С первым хитом связан целый ряд забавных историй. Например, однажды Митяев исполнял ее в исправительной колонии — реакция зала на слова «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» оказалась неоднозначной. «Волшебный дом», 1981-й («Есть дома многоэтажные…») — эта песня написана про роддом №6 в Металлургическом районе, где родился его старший сын Сергей. В этом году премию «Светлое прошлое», придуманную Митяевым, вручали в 25-й раз. На фото он с губернатором Алексеем Текслером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Таганай», 1984-й («Пусть сегодня меня потеряет родня…») — песня про походную юность в горах под Златоустом. В настоящее время «Таганай» имеет статус нацпарка. «Челябинск», 1985-й («Тонут домики в хляби, снова город Челябинск …). Первая песня Митяева, где напрямую упоминается родной город барда: «Нет, мой друг, опоздали, вряд ли дальние дали, нам будут милей, чем дом». «Провинциальная история», 1985-й — песня про площадь Павших революционеров в Челябинске. 3 июня 1918 года на этой площади казаками были зарублены шашками пятеро революционеров — Дмитрий Колющенко, Михаил Болейко, Петр Тряскин, Владимир Могильников и Шмуль Гозиосский. В честь них и названа площадь. Митяев, узнав эту историю, написал песню, где есть такие строки: «А кровь такая же везде в столице и, в провинции… Идет в золе, по всей земле, гражданская война!». «Жизнь замечательных людей», 2000-й — второе название песни «Посвящение жителям Ленинского района». Митяев родился и вырос в Ленинском районе Челябинска, и в этой песне он вспоминает детство и юность: «И где б не выпало нам плыть, в полете сонном невесомом, нам предназначено парить над нашим городом и домом!» Книги Олега Митяева покупают, стихи читают, песни поют и слушают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Аннушка», 2018-й — эта песня посвящена Одигитриевскому женскому монастырю, разрушенному в постреволюционные годы в Челябинске. Сейчас на месте монастыря находится резиденция губернатора и гостиница «Южный Урал». Сохранилась монастырская заимка в Ленинском районе, которая к 2015 году была реконструирована и преобразована во вновь воссозданный Одигитриевский женский монастырь. Там же находятся пруд «Девичьи слезы» и знаменитая Плодушка, яблоневый сад, высаженный монахинями. Как говорит на концертах бард, Плодушка — это его детство. Когда он узнал, что в 2017 году территорию сада решили застроить, был в числе тех, кто выступил против проекта. Сад удалось сохранить, а Митяев написал песню: «Но мне все кажется, что сбудутся и ваши надежды и райский сад!» Фонд Олега Митяева с 2020 года ведет проект «Территория детского творчества „Плодушка“», в рамках работы с одаренными детьми. А та самая Аннушка — это основательница монастыря Анна Максимовна Полежаева (в монашестве — Агния). «Дорога в сад», 2011-й («От двора к трамваю номер восемь, мы пешком подолгу шли с корзиной…») — второе название «СССР», песня про детство барда. Воспоминания о том, как он с братом и родителем ездили на садовый участок. Челябинск угадывается в строке: «Наконец-то сад „Трубопрокатчик“ шлакоблочным нас встречал забором…» И еще есть песни про детство и юность Митяева в Челябинске: «Одноклассница», «Мама», «Мой отец алкоголиком не был», «Письмо от матери», «Проводы в армию». Там тоже угадывается родной город. Именно эти песни Митяев пел 13 июля 2023 года во дворе дома, где вырос, в Ленинском районе Челябинска. Это стало большим сюрпризом для местных жителей, которые гордятся своим земляком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Я спою вам песни, которые вы никогда не слышали и, вероятно, не услышите. Потому что эти песни написал я сам…» — так Олег Митяев начинал выступления в 1985 году, поступив на работу в Челябинскую областную филармонию. Тогда он был «нагрузкой» к уже известным исполнителям (например, трио «Меридиан»), которого использовали для «разогрева» зала. Митяев выступал в первом отделении, и уже тогда ошибался с самооценкой: песня «Как здорово» была к тому времени более чем хорошо известна. Тем более, она известна и многократно спародирована (в том числе самим автором) сейчас, когда Митяев давно живет в столице и уже для пары поколений почти не ассоциируется с Челябинском, откуда начал свой путь к славе и, не побоимся этого слова, благосостоянию. Ведь из всей плеяды безумно популярных в СССР бардов он оказался едва ли не единственным, кто вырвался за границы субкультуры (костер, гитара, свитер с оленями) и сохранил широкую аудиторию поклонников. При этом, несмотря на все эксперименты с музыкальными аранжировками, не скатившись в попсу. А началось все 19 февраля 1956 года в Челябинске. Отец будущей знаменитости, Григорий Степанович, был рабочим Челябинского трубопрокатного завода, мать, Лидия Яковлевна, — домохозяйкой. Есть у исполнителя и старший брат Вячеслав. В школе Митяев собирался стать кинологом, окончил же в итоге монтажный техникум — вдохновленный исключительно песней «А мы монтажники-высотники». Полную несочетаемость песенной романтики с сопроматом и поездками к 8 утра на занятия через весь Челябинск осознал быстро, но до конца обучения честно дотянул. Отслужил на флоте, поступил в Челябинский институт физкультуры по специальности «тренер по плаванию». Учился на Ленинскую стипендию, окончил в 1981 году с отличием. Во время учебы подрабатывал монтажником, художником, дворником, а также работал в ансамбле торгового центра в Челябинске. До 1985 года преподавал в родном вузе и заведовал клубом в пансионате «Сосновая горка», и в конце концов получил приглашение поработать в филарамонии. Спустя год поступил на заочное отделение Государственного института театрального искусства (сейчас — Российский институт театрального искусства — ГИТИС) и окончил учебу в 1991 году. Далее в его биографии было сотрудничество с различными музыкантами и исполнителями, окончательный переезд в Москву, целый ряд альбомов и премия «Светлое прошлое», с которой он регулярно возвращается в родной Челябинск. Столь же регулярно он приезжает и с концертами, которые неизменно собирают залы: благо в свои без малого 70 лет Митяев не потерял ни голоса, ни таланта создавать новые песни и образы. Митяев писал песни про родной город и когда жил в Челябинске, и когда уехал в Москву. У многих из этих песен есть своя история. «Как здорово», 1979-й — в середине семидесятых годов Митяев отдыхал на Ильменском озере, случайно попал на Ильменский фестиваль и написал свою самую знаменитую песню про «изгиб гитары желтой», посвященную ему. С тех пор «заболел» авторской песней. С первым хитом связан целый ряд забавных историй. Например, однажды Митяев исполнял ее в исправительной колонии — реакция зала на слова «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» оказалась неоднозначной. «Волшебный дом», 1981-й («Есть дома многоэтажные…») — эта песня написана про роддом №6 в Металлургическом районе, где родился его старший сын Сергей. «Таганай», 1984-й («Пусть сегодня меня потеряет родня…») — песня про походную юность в горах под Златоустом. В настоящее время «Таганай» имеет статус нацпарка. «Челябинск», 1985-й («Тонут домики в хляби, снова город Челябинск …). Первая песня Митяева, где напрямую упоминается родной город барда: «Нет, мой друг, опоздали, вряд ли дальние дали, нам будут милей, чем дом». «Провинциальная история», 1985-й — песня про площадь Павших революционеров в Челябинске. 3 июня 1918 года на этой площади казаками были зарублены шашками пятеро революционеров — Дмитрий Колющенко, Михаил Болейко, Петр Тряскин, Владимир Могильников и Шмуль Гозиосский. В честь них и названа площадь. Митяев, узнав эту историю, написал песню, где есть такие строки: «А кровь такая же везде в столице и, в провинции… Идет в золе, по всей земле, гражданская война!». «Жизнь замечательных людей», 2000-й — второе название песни «Посвящение жителям Ленинского района». Митяев родился и вырос в Ленинском районе Челябинска, и в этой песне он вспоминает детство и юность: «И где б не выпало нам плыть, в полете сонном невесомом, нам предназначено парить над нашим городом и домом!» «Аннушка», 2018-й — эта песня посвящена Одигитриевскому женскому монастырю, разрушенному в постреволюционные годы в Челябинске. Сейчас на месте монастыря находится резиденция губернатора и гостиница «Южный Урал». Сохранилась монастырская заимка в Ленинском районе, которая к 2015 году была реконструирована и преобразована во вновь воссозданный Одигитриевский женский монастырь. Там же находятся пруд «Девичьи слезы» и знаменитая Плодушка, яблоневый сад, высаженный монахинями. Как говорит на концертах бард, Плодушка — это его детство. Когда он узнал, что в 2017 году территорию сада решили застроить, был в числе тех, кто выступил против проекта. Сад удалось сохранить, а Митяев написал песню: «Но мне все кажется, что сбудутся и ваши надежды и райский сад!» Фонд Олега Митяева с 2020 года ведет проект «Территория детского творчества „Плодушка“», в рамках работы с одаренными детьми. А та самая Аннушка — это основательница монастыря Анна Максимовна Полежаева (в монашестве — Агния). «Дорога в сад», 2011-й («От двора к трамваю номер восемь, мы пешком подолгу шли с корзиной…») — второе название «СССР», песня про детство барда. Воспоминания о том, как он с братом и родителем ездили на садовый участок. Челябинск угадывается в строке: «Наконец-то сад „Трубопрокатчик“ шлакоблочным нас встречал забором…» И еще есть песни про детство и юность Митяева в Челябинске: «Одноклассница», «Мама», «Мой отец алкоголиком не был», «Письмо от матери», «Проводы в армию». Там тоже угадывается родной город. Именно эти песни Митяев пел 13 июля 2023 года во дворе дома, где вырос, в Ленинском районе Челябинска. Это стало большим сюрпризом для местных жителей, которые гордятся своим земляком.