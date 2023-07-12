В Челябинске бард Олег Митяев дал концерт во дворе дома, где родился. Фото, видео

13 июля 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Концерт Олега Митяева прошел в Ленинском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполнитель бардовской песни Олег Митяев дал концерт в одном из дворов Ленинского района Челябинска. Об этом сообщает благотворительный фонд «Мечта». «В одном из дворов Ленинского района на берегу озера Смолино идет концерт Олега Митяева. Наш знаменитый и любимый земляк исполняет наши любимые песни и дарит детям конфеты», — сообщается на официальной странице «Благотворительного фонда «Мечта» в социальной сети «ВКонтакте». По словам генерального директора компании «Торговый дом «СантехУрал» Сергея Ермакова, который также присутствовал на мероприятии, вечер с прекрасным артистом прошел великолепно. Песни Олега Митаева отправляют в ретро-путешествие, погружают в юность, и, конечно, напоминают, что «лето — это маленькая жизнь» и «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Уточняется также, что Олег Митяев выступал во дворе дома в Челябинске, где родился. Ранее Олег Митяев выступал на 47-м Всероссийском Ильменском фестивале в Челябинской области. Мероприятие, которое прошло на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе, посетили более 10 тысяч человек. Олег Митяев исполнил любимые многими хиты Фото со страницы Сергея Ермакова в социальной сети «ВКонтакте»

Исполнитель бардовской песни Олег Митяев дал концерт в одном из дворов Ленинского района Челябинска. Об этом сообщает благотворительный фонд «Мечта». «В одном из дворов Ленинского района на берегу озера Смолино идет концерт Олега Митяева. Наш знаменитый и любимый земляк исполняет наши любимые песни и дарит детям конфеты», — сообщается на официальной странице «Благотворительного фонда «Мечта» в социальной сети «ВКонтакте». По словам генерального директора компании «Торговый дом «СантехУрал» Сергея Ермакова, который также присутствовал на мероприятии, вечер с прекрасным артистом прошел великолепно. Песни Олега Митаева отправляют в ретро-путешествие, погружают в юность, и, конечно, напоминают, что «лето — это маленькая жизнь» и «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Уточняется также, что Олег Митяев выступал во дворе дома в Челябинске, где родился. Ранее Олег Митяев выступал на 47-м Всероссийском Ильменском фестивале в Челябинской области. Мероприятие, которое прошло на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе, посетили более 10 тысяч человек.