12 июля 2023

В Челябинске бард Олег Митяев дал концерт во дворе дома, где родился. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлое прошлое премия. Челябинск., митяев олег
Концерт Олега Митяева прошел в Ленинском районе Челябинска Фото:

Исполнитель бардовской песни Олег Митяев дал концерт в одном из дворов Ленинского района Челябинска. Об этом сообщает благотворительный фонд «Мечта».

«В одном из дворов Ленинского района на берегу озера Смолино идет концерт Олега Митяева. Наш знаменитый и любимый земляк исполняет наши любимые песни и дарит детям конфеты», — сообщается на официальной странице «Благотворительного фонда «Мечта» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам генерального директора компании «Торговый дом «СантехУрал» Сергея Ермакова, который также присутствовал на мероприятии, вечер с прекрасным артистом прошел великолепно. Песни Олега Митаева отправляют в ретро-путешествие, погружают в юность, и, конечно, напоминают, что «лето — это маленькая жизнь» и «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Уточняется также, что Олег Митяев выступал во дворе дома в Челябинске, где родился.

Ранее Олег Митяев выступал на 47-м Всероссийском Ильменском фестивале в Челябинской области. Мероприятие, которое прошло на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе, посетили более 10 тысяч человек.

Олег Митяев исполнил любимые многими хиты
Олег Митяев исполнил любимые многими хиты

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Исполнитель бардовской песни Олег Митяев дал концерт в одном из дворов Ленинского района Челябинска. Об этом сообщает благотворительный фонд «Мечта». «В одном из дворов Ленинского района на берегу озера Смолино идет концерт Олега Митяева. Наш знаменитый и любимый земляк исполняет наши любимые песни и дарит детям конфеты», — сообщается на официальной странице «Благотворительного фонда «Мечта» в социальной сети «ВКонтакте». По словам генерального директора компании «Торговый дом «СантехУрал» Сергея Ермакова, который также присутствовал на мероприятии, вечер с прекрасным артистом прошел великолепно. Песни Олега Митаева отправляют в ретро-путешествие, погружают в юность, и, конечно, напоминают, что «лето — это маленькая жизнь» и «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Уточняется также, что Олег Митяев выступал во дворе дома в Челябинске, где родился. Ранее Олег Митяев выступал на 47-м Всероссийском Ильменском фестивале в Челябинской области. Мероприятие, которое прошло на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе, посетили более 10 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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