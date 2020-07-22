Митяев посвятил песню Одигитриевскому женскому монастырю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бард, уроженец Челябинска Олег Митяев снялся в клипе на свою песню «Аннушка», которая посвящена Одигитриевскому женскому монастырю, разрушенному в годы Советской власти. Как рассказал URA.RU режиссер видео Алексей Тетюев, клип снимался на территории на Ленинского района города.

«Мы снимали клип 19 часов. К сожалению, сам Митяев не смог приехать в родной город, потому, что подготовка к съемкам началась в период пандемии», — сказал Тетюев. По его словам, монтаж клипа закончился только сейчас.

Режиссер поделился, что с Митяевым удалось договориться о совместной работе во время народной премии «Светлое прошлое» (Премия вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами области, за выдающиеся заслуги в разных сферах деятельности). Отмечается, что основная часть съемок проходила в сквере «Семейный» возле пруда «Девечьи слезы».

В монастыре, который восстановили в 2015 году, оценили клип Митяева. На его сайте отметили, что видео получилось добрым, романтичным и светлым. «При дореволюционном монастыре был приют для детей. И в этом тоже просматривается связь поколений», — сообщили в монастыре.