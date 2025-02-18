Летчицы Наталья Карова из Югорска и Елена Коткова из Нижневартовска вышли в полуфинал конкурса красоты «Авиа Мисс». Анкеты участниц организаторы опубликовали на сайте проекта.
Карова окончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации и теперь работает вторым пилотом на вертолете Ми-8. «Устраиваясь на работу, ко мне как представительнице „слабого“ пола были вопросы, ведь до недавнего времени тема женщины как пилота, да еще и вертолета, в принципе была табуированная», — призналась югорчанка. Уже более пяти лет она работает в ООО «Газпром авиа».
Еще одна участница, представляющая ХМАО на конкурсе, — Елена Коткова. Вартовчанка была бортпроводником, но решила переучиться на пилота вертолета. «Мой папа всегда восхищался небом. Именно с ним я впервые полетела на Цесне и увидела мир под другим углом. Постепенно любовь к полетам переросла в нечто большее», — рассказала Коткова.
На титул «Авиа мисс» претендуют еще 11 девушек. Среди них, например, — пилот из Челябинска Кристина Грунвальд. Она окончила летное училище с красным дипломом. Победительницу конкурса выберу в ноябре.
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