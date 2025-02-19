Бывшая жена хоккеиста «Металлурга» Вовченко узнала, сколько он тратил на измены

Хоккеист «Металлурга» тратил на измены сотни тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеист тратил на любовниц круглые суммы
Хоккеист тратил на любовниц круглые суммы Фото:

Бывшая жена хоккеиста «Металлурга» из Магнитогорска (Челябинская область) Даниила Вовченко Яна подсчитала, сколько он тратил на измены. Сумма, названная экс-супругой спортсмена, составляет 225 тысяч рублей, и это еще не предел, — сообщают специализированные telegram-каналы.

«Юрист Яны нашел у Даниила Вовченко скрытые банковские счета. Деньги оттуда он пускал на любовницу. На часть суммы претендует и Яна — так как миллионы капали спортсмену, когда они были в браке», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Бракоразводный процесс между супругами Вовченко начался после того, как Яна узнала об изменах. Согласно ее иску, он спал с ее клиентками и подругами. При этом сам хоккеист в своем заявлении указал, что причиной развода стало нежелание спутницы переезжать в Магнитогорск.

Даниил и Яна жили вместе четыре года. Сейчас сумма совместно нажитого имущества приравнивается к десяткам миллионов рублей. Дележка началась сразу после развода.

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Бывшая жена хоккеиста «Металлурга» из Магнитогорска (Челябинская область) Даниила Вовченко Яна подсчитала, сколько он тратил на измены. Сумма, названная экс-супругой спортсмена, составляет 225 тысяч рублей, и это еще не предел, — сообщают специализированные telegram-каналы. «Юрист Яны нашел у Даниила Вовченко скрытые банковские счета. Деньги оттуда он пускал на любовницу. На часть суммы претендует и Яна — так как миллионы капали спортсмену, когда они были в браке», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Бракоразводный процесс между супругами Вовченко начался после того, как Яна узнала об изменах. Согласно ее иску, он спал с ее клиентками и подругами. При этом сам хоккеист в своем заявлении указал, что причиной развода стало нежелание спутницы переезжать в Магнитогорск. Даниил и Яна жили вместе четыре года. Сейчас сумма совместно нажитого имущества приравнивается к десяткам миллионов рублей. Дележка началась сразу после развода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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