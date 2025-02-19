Бывшая жена хоккеиста «Металлурга» Вовченко узнала, сколько он тратил на измены

Бывшая жена хоккеиста «Металлурга» из Магнитогорска (Челябинская область) Даниила Вовченко Яна подсчитала, сколько он тратил на измены. Сумма, названная экс-супругой спортсмена, составляет 225 тысяч рублей, и это еще не предел, — сообщают специализированные telegram-каналы.
«Юрист Яны нашел у Даниила Вовченко скрытые банковские счета. Деньги оттуда он пускал на любовницу. На часть суммы претендует и Яна — так как миллионы капали спортсмену, когда они были в браке», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Бракоразводный процесс между супругами Вовченко начался после того, как Яна узнала об изменах. Согласно ее иску, он спал с ее клиентками и подругами. При этом сам хоккеист в своем заявлении указал, что причиной развода стало нежелание спутницы переезжать в Магнитогорск.
Даниил и Яна жили вместе четыре года. Сейчас сумма совместно нажитого имущества приравнивается к десяткам миллионов рублей. Дележка началась сразу после развода.
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