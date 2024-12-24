Экс-супруга игрока ХК «Металлург» нашла скрываемые от нее банковские счета мужа

25 декабря 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

По словам бывшей супруги хоккеиста, во время брака он скрыл от нее банковские счета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая жена нападающего ХК «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Даниила Вовченко, Яна, в рамках судебного процесса по разделению имущества, нашла у экс-супруга множество банковских счетов. Как она написала в социальных сетях, счета были заведены во время совместной жизни, а значит их содержимое должно быть разделено пополам. «Адвокат нашел большое количество счетов, скрываемых от меня в браке. Все денежные средства будут делиться 50/50», — написала женщина в личном аккаунте Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По ее словам, она постаралась найти самого дорогого и «зубастого» адвоката в области. Судя по всему, женщина рассчитывает «выбить» из бывшего мужа все, что они нажили за годы брака. Бракоразводный процесс между супругами Вовченко начался после того, как Яна узнала об изменах. Согласно ее иску, он спал с ее клиентками и подругами. При этом сам хоккеист в своем заявлении указал, что причиной развода стало нежелание спутницы переезжать в Магнитогорск. Даниил и Яна жили вместе четыре года. Сейчас сумма совместно нажитого имущества приравнивается к десяткам миллионов рублей. Дележка началась сразу после развода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая жена нападающего ХК «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Даниила Вовченко, Яна, в рамках судебного процесса по разделению имущества, нашла у экс-супруга множество банковских счетов. Как она написала в социальных сетях, счета были заведены во время совместной жизни, а значит их содержимое должно быть разделено пополам. «Адвокат нашел большое количество счетов, скрываемых от меня в браке. Все денежные средства будут делиться 50/50», — написала женщина в личном аккаунте Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По ее словам, она постаралась найти самого дорогого и «зубастого» адвоката в области. Судя по всему, женщина рассчитывает «выбить» из бывшего мужа все, что они нажили за годы брака. Бракоразводный процесс между супругами Вовченко начался после того, как Яна узнала об изменах. Согласно ее иску, он спал с ее клиентками и подругами. При этом сам хоккеист в своем заявлении указал, что причиной развода стало нежелание спутницы переезжать в Магнитогорск. Даниил и Яна жили вместе четыре года. Сейчас сумма совместно нажитого имущества приравнивается к десяткам миллионов рублей. Дележка началась сразу после развода.