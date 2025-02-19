19 февраля 2025

Из-за морозов в школах Челябинской области отменяют занятия в первую смену

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети будут учиться только во вторую смену
Дети будут учиться только во вторую смену Фото:

В связи с низкой температурой отменены занятия у школьников 1-4 классов в ряде городов Челябинской области. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинск. Главное». 

«Первая смена отменена в Магнитогорске, Коркино и Трехгорном. В Троицке на дистант отправили учеников 1-11 классов первой смены», — отмечает telegram-канал «Челябинск. Главное».

Ранее, 19 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия были отменены в Магнитогорске, Златоусте, Карталах, Нязепетровске, Кизильском и Брединском районе. В большинстве случаев изменения коснулись начальных классов первой смены.

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В связи с низкой температурой отменены занятия у школьников 1-4 классов в ряде городов Челябинской области. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинск. Главное».  «Первая смена отменена в Магнитогорске, Коркино и Трехгорном. В Троицке на дистант отправили учеников 1-11 классов первой смены», — отмечает telegram-канал «Челябинск. Главное». Ранее, 19 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия были отменены в Магнитогорске, Златоусте, Карталах, Нязепетровске, Кизильском и Брединском районе. В большинстве случаев изменения коснулись начальных классов первой смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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