18 февраля 2025

Из-за холодов в Челябинской области отменяют занятия в школах

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В Челябинской области утренняя температура опустилась ниже 20 градусов Фото:

Из-за морозов в Златоусте Челябинской области 19 февраля отменили школьные занятия в очной форме для учащихся с первого по седьмой класс. Об этом сообщили в Управлении образования и молодежной политики муниципалитета. Также, из-за низкой температуры, о корректировках в расписаниях образовательных учреждений объявили в других территориях региона.

Отмена занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями 19 февраля анонсирована в Златоусте, Кизильском районе, Карталах, Нязепетровске, Магнитогорске. Соответствующая информация появилась к группах «Вконтакте» учреждений образования муниципалитетов. В большинстве случаев изменения коснулись начальных классов первой смены.

Тем временем в Челябинске, несмотря на морозы до минус 23 градусов, школьные уроки проводятся в штатном режиме. В городской ЕДДС подтвердили, что занятия запланированы по обычному расписанию.

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Из-за морозов в Златоусте Челябинской области 19 февраля отменили школьные занятия в очной форме для учащихся с первого по седьмой класс. Об этом сообщили в Управлении образования и молодежной политики муниципалитета. Также, из-за низкой температуры, о корректировках в расписаниях образовательных учреждений объявили в других территориях региона. Отмена занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями 19 февраля анонсирована в Златоусте, Кизильском районе, Карталах, Нязепетровске, Магнитогорске. Соответствующая информация появилась к группах «Вконтакте» учреждений образования муниципалитетов. В большинстве случаев изменения коснулись начальных классов первой смены. Тем временем в Челябинске, несмотря на морозы до минус 23 градусов, школьные уроки проводятся в штатном режиме. В городской ЕДДС подтвердили, что занятия запланированы по обычному расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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