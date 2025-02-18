Из-за холодов в Челябинской области отменяют занятия в школах

Из-за морозов в Златоусте Челябинской области 19 февраля отменили школьные занятия в очной форме для учащихся с первого по седьмой класс. Об этом сообщили в Управлении образования и молодежной политики муниципалитета. Также, из-за низкой температуры, о корректировках в расписаниях образовательных учреждений объявили в других территориях региона.
Отмена занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями 19 февраля анонсирована в Златоусте, Кизильском районе, Карталах, Нязепетровске, Магнитогорске. Соответствующая информация появилась к группах «Вконтакте» учреждений образования муниципалитетов. В большинстве случаев изменения коснулись начальных классов первой смены.
Тем временем в Челябинске, несмотря на морозы до минус 23 градусов, школьные уроки проводятся в штатном режиме. В городской ЕДДС подтвердили, что занятия запланированы по обычному расписанию.
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