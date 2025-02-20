Челябинка ответила «Да» жениху, чье кольцо проглотила собака

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Кольцо вышло из собаки естественным путем Фото:

В Челябинске девушка согласилась выйти за молодого человека замуж несмотря на то, что обручальное колечко проглотила собака по кличке Беляш. Кольцо вышло естественным путем.

«Хэппи энд в истории с псом Беляшом из Челябинска, который проглотил обручальное кольцо. Кольцо успешно вышло естественным образом, и парень все-таки сделал предложение», — цитирует свою чительницу сайт «Челябинск Сегодня».

По словам челябинки, она ответила своему возлюбленному «Да». Собака проглотила кольцо 14 февраля, молодой человек сразу отвез ее в клинику. Там животному прописали обильное питье и лечение. Кроме того, ветеринары написали особые рекомендации девушке обратить внимание на ответственного парня.

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В Челябинске девушка согласилась выйти за молодого человека замуж несмотря на то, что обручальное колечко проглотила собака по кличке Беляш. Кольцо вышло естественным путем. «Хэппи энд в истории с псом Беляшом из Челябинска, который проглотил обручальное кольцо. Кольцо успешно вышло естественным образом, и парень все-таки сделал предложение», — цитирует свою чительницу сайт «Челябинск Сегодня». По словам челябинки, она ответила своему возлюбленному «Да». Собака проглотила кольцо 14 февраля, молодой человек сразу отвез ее в клинику. Там животному прописали обильное питье и лечение. Кроме того, ветеринары написали особые рекомендации девушке обратить внимание на ответственного парня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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