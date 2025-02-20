Челябинка ответила «Да» жениху, чье кольцо проглотила собака

20 февраля 2025 в 17:33 Размер текста - 17 +

Кольцо вышло из собаки естественным путем Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске девушка согласилась выйти за молодого человека замуж несмотря на то, что обручальное колечко проглотила собака по кличке Беляш. Кольцо вышло естественным путем. «Хэппи энд в истории с псом Беляшом из Челябинска, который проглотил обручальное кольцо. Кольцо успешно вышло естественным образом, и парень все-таки сделал предложение», — цитирует свою чительницу сайт «Челябинск Сегодня». По словам челябинки, она ответила своему возлюбленному «Да». Собака проглотила кольцо 14 февраля, молодой человек сразу отвез ее в клинику. Там животному прописали обильное питье и лечение. Кроме того, ветеринары написали особые рекомендации девушке обратить внимание на ответственного парня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске девушка согласилась выйти за молодого человека замуж несмотря на то, что обручальное колечко проглотила собака по кличке Беляш. Кольцо вышло естественным путем. «Хэппи энд в истории с псом Беляшом из Челябинска, который проглотил обручальное кольцо. Кольцо успешно вышло естественным образом, и парень все-таки сделал предложение», — цитирует свою чительницу сайт «Челябинск Сегодня». По словам челябинки, она ответила своему возлюбленному «Да». Собака проглотила кольцо 14 февраля, молодой человек сразу отвез ее в клинику. Там животному прописали обильное питье и лечение. Кроме того, ветеринары написали особые рекомендации девушке обратить внимание на ответственного парня.