Челябинка ответила «Да» жениху, чье кольцо проглотила собака

В Челябинске девушка согласилась выйти за молодого человека замуж несмотря на то, что обручальное колечко проглотила собака по кличке Беляш. Кольцо вышло естественным путем.
«Хэппи энд в истории с псом Беляшом из Челябинска, который проглотил обручальное кольцо. Кольцо успешно вышло естественным образом, и парень все-таки сделал предложение», — цитирует свою чительницу сайт «Челябинск Сегодня».
По словам челябинки, она ответила своему возлюбленному «Да». Собака проглотила кольцо 14 февраля, молодой человек сразу отвез ее в клинику. Там животному прописали обильное питье и лечение. Кроме того, ветеринары написали особые рекомендации девушке обратить внимание на ответственного парня.
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