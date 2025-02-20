Во время штурма в приграничном районе Курской области российский военнослужащий из группировки «Север» использовал трофейный американский пулемет М240 для удержания «коридора» и эвакуации раненых, сообщил командир подразделения. Боец с позывным Младшой держал оборону 11 часов подряд.
«При штурме мой боец, позывной Младшой, развернул этот пулемет и открыл по врагу огонь. Он удерживал коридор с 20.00 до 07.00, фактически обеспечив выход наших раненых», — рассказал командир в интервью медиагруппе «Звезда». Отмечается, что во время боя солдат использовал как личное оружие, так и захваченный в бою пулемет.
В ходе освобождения населенного пункта в Курской области, российские военные захватили не только американские пулеметы M240, но и другое трофейное вооружение, в том числе шведские гранатометы АТ-4 и украинские версии американских гранатометов Mk-19. В боевых действиях украинские силы активно используют вооружение и боеприпасы, поставленные западными союзниками. Однако, захват трофейного арсенала российскими военными позволяет не только применять его против противника, но и проводить анализ вооружения ВСУ.
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