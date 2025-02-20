Рейс задерживается уже на семь часов
В аэропорту Кольцово задержался рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings в Новокузнецк на восемь часов. Его перенесли с ночи 21 февраля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 00:50 и долететь до Новокузнецка к 05:25 по местному времени. Вылет переносили уже два раза — сначала на 06:30, сейчас вылет борта намечен на 08:00 по уральскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
Ситуация на момент публикации
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