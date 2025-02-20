20 февраля 2025

В Кольцово уже второй раз переносят рейс в Новокузнецк. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задерживается уже на семь часов
Рейс задерживается уже на семь часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings в Новокузнецк на восемь часов. Его перенесли с ночи 21 февраля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 00:50 и долететь до Новокузнецка к 05:25 по местному времени. Вылет переносили уже два раза — сначала на 06:30, сейчас вылет борта намечен на 08:00 по уральскому времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings в Новокузнецк на восемь часов. Его перенесли с ночи 21 февраля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 00:50 и долететь до Новокузнецка к 05:25 по местному времени. Вылет переносили уже два раза — сначала на 06:30, сейчас вылет борта намечен на 08:00 по уральскому времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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