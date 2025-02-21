Восьмерых россиян осудили за быстрый заработок на диверсиях

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В ФСБ предупредили о вербовке россиян украинскими спецслужбами с обещанием быстрого дохода
В ФСБ предупредили о вербовке россиян украинскими спецслужбами с обещанием быстрого дохода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России восемь человек осуждены за диверсии, которые они совершили с целью получения быстрого заработка от украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры», — передает сообщение ЦОС ТАСС. Там добавили, что также они планировали теракты за небольшое вознаграждение.

ФСБ предупреждает об активной вербовке россиян украинскими спецслужбами через интернет и мессенджеры с обещанием быстрого дохода. Один из задержанных заявил о намерении поджечь российский комплекс ПВО, передает РИА Новости.

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В России восемь человек осуждены за диверсии, которые они совершили с целью получения быстрого заработка от украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры», — передает сообщение ЦОС ТАСС. Там добавили, что также они планировали теракты за небольшое вознаграждение. ФСБ предупреждает об активной вербовке россиян украинскими спецслужбами через интернет и мессенджеры с обещанием быстрого дохода. Один из задержанных заявил о намерении поджечь российский комплекс ПВО, передает РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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