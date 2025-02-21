Восьмерых россиян осудили за быстрый заработок на диверсиях

В России восемь человек осуждены за диверсии, которые они совершили с целью получения быстрого заработка от украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры», — передает сообщение ЦОС ТАСС. Там добавили, что также они планировали теракты за небольшое вознаграждение.
ФСБ предупреждает об активной вербовке россиян украинскими спецслужбами через интернет и мессенджеры с обещанием быстрого дохода. Один из задержанных заявил о намерении поджечь российский комплекс ПВО, передает РИА Новости.
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