20 февраля 2025

Зимние распродажи вызвали ажиотаж у пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане массово посещали магазины в новогодние праздники
Горожане массово посещали магазины в новогодние праздники Фото:

В январе 2025 года выросла посещаемость торговых центров Перми. Основной причиной высокого спроса стали зимние распродажи. Об этом сообщила администрация пермского ТРК «Семья» в своем telegram?канале.

«В январе посещаемость выросла относительно аналогичного периода 2024 года и оказалась самой большой с 2021 года. Положительное влияние на трафик оказал сезон зимних распродаж», — рассказали в ТРК.

Также в январе пермяки часто посещали зоны фуд-корта и развлечений, рестораны и кинотеатры. Следующие пики посещаемости ожидаются 23 февраля и 8 марта.

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В январе 2025 года выросла посещаемость торговых центров Перми. Основной причиной высокого спроса стали зимние распродажи. Об этом сообщила администрация пермского ТРК «Семья» в своем telegram?канале. «В январе посещаемость выросла относительно аналогичного периода 2024 года и оказалась самой большой с 2021 года. Положительное влияние на трафик оказал сезон зимних распродаж», — рассказали в ТРК. Также в январе пермяки часто посещали зоны фуд-корта и развлечений, рестораны и кинотеатры. Следующие пики посещаемости ожидаются 23 февраля и 8 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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