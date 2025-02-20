Зимние распродажи вызвали ажиотаж у пермяков

Горожане массово посещали магазины в новогодние праздники
В январе 2025 года выросла посещаемость торговых центров Перми. Основной причиной высокого спроса стали зимние распродажи. Об этом сообщила администрация пермского ТРК «Семья» в своем telegram?канале.
«В январе посещаемость выросла относительно аналогичного периода 2024 года и оказалась самой большой с 2021 года. Положительное влияние на трафик оказал сезон зимних распродаж», — рассказали в ТРК.
Также в январе пермяки часто посещали зоны фуд-корта и развлечений, рестораны и кинотеатры. Следующие пики посещаемости ожидаются 23 февраля и 8 марта.
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