В Арктике пройдет масштабный праздник оленеводов, который посетит губернатор ХМАО

В Арктике пройдет праздник оленеводов, который посетит губернатор ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие состоится 22 февраля
Мероприятие состоится 22 февраля Фото:

В селе Казым (ХМАО) 22 февраля пройдет большое традиционное мероприятие — День оленевода, который посетит сам губернатор Югры Руслан Кухарук. О программе празднования сообщил мэр Белоярского района Сергей Маненков.

«В 11:00 состоится торжественное открытие 84-ой олимпиады оленеводов. В 11:30 уже начнется концертная программа, а также соревнования по охотничьему биатлону. В это же время начнутся гонки на оленьих упряжках», — сказано в официальных сетях Маненкова.

С 12:00 до 15:00 состоятся спортивные состязания народов Севера, также будет открыт выставочный зал посвященный 80-летию Победы. Гости смогут посетить зимнее стойбище, послушать сказки народа Ханты и побывать на ярмарке.

«В 14:30 начнется награждение участников. А в 17:00 состоится спектакль театра обско-угорских народов», — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО отпразднует свой первый День оленевода в Арктической зоне. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что Кухарук в сопровождении нескольких замов запланировал поездку на родину своей матери — в село Казым Белоярского района.

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В селе Казым (ХМАО) 22 февраля пройдет большое традиционное мероприятие — День оленевода, который посетит сам губернатор Югры Руслан Кухарук. О программе празднования сообщил мэр Белоярского района Сергей Маненков. «В 11:00 состоится торжественное открытие 84-ой олимпиады оленеводов. В 11:30 уже начнется концертная программа, а также соревнования по охотничьему биатлону. В это же время начнутся гонки на оленьих упряжках», — сказано в официальных сетях Маненкова. С 12:00 до 15:00 состоятся спортивные состязания народов Севера, также будет открыт выставочный зал посвященный 80-летию Победы. Гости смогут посетить зимнее стойбище, послушать сказки народа Ханты и побывать на ярмарке. «В 14:30 начнется награждение участников. А в 17:00 состоится спектакль театра обско-угорских народов», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО отпразднует свой первый День оленевода в Арктической зоне. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что Кухарук в сопровождении нескольких замов запланировал поездку на родину своей матери — в село Казым Белоярского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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