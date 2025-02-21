В Арктике пройдет масштабный праздник оленеводов, который посетит губернатор ХМАО

В селе Казым (ХМАО) 22 февраля пройдет большое традиционное мероприятие — День оленевода, который посетит сам губернатор Югры Руслан Кухарук. О программе празднования сообщил мэр Белоярского района Сергей Маненков.
«В 11:00 состоится торжественное открытие 84-ой олимпиады оленеводов. В 11:30 уже начнется концертная программа, а также соревнования по охотничьему биатлону. В это же время начнутся гонки на оленьих упряжках», — сказано в официальных сетях Маненкова.
С 12:00 до 15:00 состоятся спортивные состязания народов Севера, также будет открыт выставочный зал посвященный 80-летию Победы. Гости смогут посетить зимнее стойбище, послушать сказки народа Ханты и побывать на ярмарке.
«В 14:30 начнется награждение участников. А в 17:00 состоится спектакль театра обско-угорских народов», — добавил мэр.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО отпразднует свой первый День оленевода в Арктической зоне. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что Кухарук в сопровождении нескольких замов запланировал поездку на родину своей матери — в село Казым Белоярского района.
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