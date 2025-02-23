Боец, победивший военного ВСУ в рукопашном бою, стал Героем России

Старший сержант Андрей Григорьев из Якутии был удостоен звания Героя России за свои заслуги на поле боя. Президент России Владимир Путин наградил его медалью «Золотая звезда».
Григорьев был отмечен высшей государственной наградой Герой России и получил медаль «Золотая звезда». Церемония награждения участников специальной военной операции проходит в Кремле по случаю Дня защитника Отечества.
В начале года в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлена рукопашная схватка якутского бойца, в то время занимавшего должность ефрейтора, с одним из военнослужащих Вооруженных Сил Украины. После борьбы с военнослужащим ВСУ он провел несколько дней в тылу врага, где уничтожил нескольких украинских военных, бронетехнику и склад боеприпасов, прежде чем сумел вернуться к своим подразделениям. В январе Григорьев был награжден высшей военной наградой за «проявленные мужество и героизм в ходе выполнения воинских обязанностей».
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