Губернатор Куйвашев собрал министров и улетел за границу. Фото

Свердловский губернатор Куйвашев улетел в Беларусь с рабочим визитом

24 февраля 2025 в 13:20 Размер текста - 17 +

Вместе с Куйвашевым полетели министры и зам Фото: Размик Закарян © URA.RU Делегация Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева улетела с рабочим визитом в Минск. Основная цель поездки — участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Первым переговоры с губернатором Евгением Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов», — пояснили в ДИПе. В ходе встречи Куйвашев поделился планами работы делегации и акцентировал внимание на ключевых проектах. Кроме того, в рамках визита чиновники в честь 80-летия Великой Победы дадут старт выставке копий архивных документов из фондов Госархива Свердловской области. Все мероприятия делегации на ближайшие дни запланированы в Минске и Бресте. Фото: департамент информполитики Свердловской области? Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делегация Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева улетела с рабочим визитом в Минск. Основная цель поездки — участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Первым переговоры с губернатором Евгением Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов», — пояснили в ДИПе. В ходе встречи Куйвашев поделился планами работы делегации и акцентировал внимание на ключевых проектах. Кроме того, в рамках визита чиновники в честь 80-летия Великой Победы дадут старт выставке копий архивных документов из фондов Госархива Свердловской области. Все мероприятия делегации на ближайшие дни запланированы в Минске и Бресте.