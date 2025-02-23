Делегация Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева улетела с рабочим визитом в Минск. Основная цель поездки — участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Первым переговоры с губернатором Евгением Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов», — пояснили в ДИПе. В ходе встречи Куйвашев поделился планами работы делегации и акцентировал внимание на ключевых проектах.
Кроме того, в рамках визита чиновники в честь 80-летия Великой Победы дадут старт выставке копий архивных документов из фондов Госархива Свердловской области. Все мероприятия делегации на ближайшие дни запланированы в Минске и Бресте.
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