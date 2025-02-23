23 февраля 2025

Губернатор Куйвашев собрал министров и улетел за границу. Фото

Свердловский губернатор Куйвашев улетел в Беларусь с рабочим визитом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Партийное собрание «Единой России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, куйвашев евгений
Вместе с Куйвашевым полетели министры и зам Фото:

Делегация Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева улетела с рабочим визитом в Минск. Основная цель поездки — участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Первым переговоры с губернатором Евгением Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов», — пояснили в ДИПе. В ходе встречи Куйвашев поделился планами работы делегации и акцентировал внимание на ключевых проектах.

Кроме того, в рамках визита чиновники в честь 80-летия Великой Победы дадут старт выставке копий архивных документов из фондов Госархива Свердловской области. Все мероприятия делегации на ближайшие дни запланированы в Минске и Бресте.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева улетела с рабочим визитом в Минск. Основная цель поездки — участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Первым переговоры с губернатором Евгением Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов», — пояснили в ДИПе. В ходе встречи Куйвашев поделился планами работы делегации и акцентировал внимание на ключевых проектах. Кроме того, в рамках визита чиновники в честь 80-летия Великой Победы дадут старт выставке копий архивных документов из фондов Госархива Свердловской области. Все мероприятия делегации на ближайшие дни запланированы в Минске и Бресте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...