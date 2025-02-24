Губернатор Куйвашев возложил цветы к Монументу Победы в Минске. Фото

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Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия Победы в ВОВ
Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия Победы в ВОВ Фото:

Свердловские чиновники во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетили Монумент Победы в Минске, где возложили цветы. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«В год 80-летия Победы Республика Беларусь и Свердловская область проведут ряд совместных мероприятий, посвященных взаимодействию Урала с Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны», — следует из поста в telegram-канале ДИПа. Вместе с Куйвашевым на мероприятии были его зам Алексей Шмыков, министры и вице-спикер заксобрания Армен Карапетян.

Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.

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Свердловские чиновники во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетили Монумент Победы в Минске, где возложили цветы. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «В год 80-летия Победы Республика Беларусь и Свердловская область проведут ряд совместных мероприятий, посвященных взаимодействию Урала с Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны», — следует из поста в telegram-канале ДИПа. Вместе с Куйвашевым на мероприятии были его зам Алексей Шмыков, министры и вице-спикер заксобрания Армен Карапетян. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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