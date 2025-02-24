Свердловские чиновники во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетили Монумент Победы в Минске, где возложили цветы. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«В год 80-летия Победы Республика Беларусь и Свердловская область проведут ряд совместных мероприятий, посвященных взаимодействию Урала с Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны», — следует из поста в telegram-канале ДИПа. Вместе с Куйвашевым на мероприятии были его зам Алексей Шмыков, министры и вице-спикер заксобрания Армен Карапетян.
Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!