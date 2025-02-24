Крупный банк из Екатеринбурга отреагировал на санкции ЕС

«Банк Точка»: отключение SWIFT из-за санкций не повлияет на возможности компании

24 февраля 2025 в 18:52 Размер текста - 17 +

Клиентам заменят отключенную систему SWIFT Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отключение SWIFT от екатеринбургского «Банка Точка» после введения Евросоюзом санкций не повлияет на возможности компании. Заменить эту систему могут «альтернативные каналы», рассказали URA.RU в пресс-службе банка. «На возможности „Точки“ отключение SWIFT не повлияет. Трансграничные платежи для клиентов доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и преимущественно в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчетов через иностранные юрисдикции», — пояснили там. Два банка екатеринбургский банка — «Синара» и «Точка Банк» — попали в 16-й пакет антироссийских санкций, опубликованный 24 февраля. Евросоюз намерен запретить им доступ к системе SWIFT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отключение SWIFT от екатеринбургского «Банка Точка» после введения Евросоюзом санкций не повлияет на возможности компании. Заменить эту систему могут «альтернативные каналы», рассказали URA.RU в пресс-службе банка. «На возможности „Точки“ отключение SWIFT не повлияет. Трансграничные платежи для клиентов доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и преимущественно в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчетов через иностранные юрисдикции», — пояснили там. Два банка екатеринбургский банка — «Синара» и «Точка Банк» — попали в 16-й пакет антироссийских санкций, опубликованный 24 февраля. Евросоюз намерен запретить им доступ к системе SWIFT.