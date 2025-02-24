Крупный банк из Екатеринбурга отреагировал на санкции ЕС

Отключение SWIFT от екатеринбургского «Банка Точка» после введения Евросоюзом санкций не повлияет на возможности компании. Заменить эту систему могут «альтернативные каналы», рассказали URA.RU в пресс-службе банка.
«На возможности „Точки“ отключение SWIFT не повлияет. Трансграничные платежи для клиентов доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и преимущественно в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчетов через иностранные юрисдикции», — пояснили там.
Два банка екатеринбургский банка — «Синара» и «Точка Банк» — попали в 16-й пакет антироссийских санкций, опубликованный 24 февраля. Евросоюз намерен запретить им доступ к системе SWIFT.
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