В пермском СИЗО № 1 из-за ремонта на месяц отменят краткосрочные свидания

С 26 февраля по 25 марта 2025 года в следственном изоляторе №1 города Перми отменяются краткосрочные свидания. Эту информацию корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части следственного изолятора.
«В СИЗО-1 не будет осуществляться проведение краткосрочных свиданий. В связи с проведением капитального ремонта и оборудования помещений для краткосрочных свиданий», — сообщили в учреждении. Свидания не будут проводиться в период с 26 февраля по 25 марта 2025 года.
СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю в настоящее время является центральным изолятором города Перми. СИЗО младше города Перми на 60 лет. Функционирует с 1783 года.
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