В пермском СИЗО № 1 из-за ремонта на месяц отменят краткосрочные свидания

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Ограничения вступают в действие с 26 февраля
Ограничения вступают в действие с 26 февраля Фото:

С 26 февраля по 25 марта 2025 года в следственном изоляторе №1 города Перми отменяются краткосрочные свидания. Эту информацию корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части следственного изолятора.

«В СИЗО-1 не будет осуществляться проведение краткосрочных свиданий. В связи с проведением капитального ремонта и оборудования помещений для краткосрочных свиданий», — сообщили в учреждении. Свидания не будут проводиться в период с 26 февраля по 25 марта 2025 года.

СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю в настоящее время является центральным изолятором города Перми. СИЗО младше города Перми на 60 лет. Функционирует с 1783 года.

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С 26 февраля по 25 марта 2025 года в следственном изоляторе №1 города Перми отменяются краткосрочные свидания. Эту информацию корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части следственного изолятора. «В СИЗО-1 не будет осуществляться проведение краткосрочных свиданий. В связи с проведением капитального ремонта и оборудования помещений для краткосрочных свиданий», — сообщили в учреждении. Свидания не будут проводиться в период с 26 февраля по 25 марта 2025 года. СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю в настоящее время является центральным изолятором города Перми. СИЗО младше города Перми на 60 лет. Функционирует с 1783 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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