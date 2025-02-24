Депутат ХМАО раскритиковал планы по введению туристического налога в Сургутском районе

Депутат Думы ХМАО Сергей Елишев выступил с критикой инициативы по введению туристического налога в Сургутском районе. По его мнению, район еще не стал популярным направлением для путешественников, а дополнительная плата может отпугнуть потенциальных туристов. Об этом URA.RU рассказал сам депутат.
«Люди здесь еще не бывали, а уже будут платить налоги. Для многодетных семей сумма, даже небольшая, может стать существенной. Сейчас экономическая ситуация сложная — люди экономят. К тому же туристы обычно понимают, за что платят. Здесь же это преждевременно», — заявил парламентарий.
В администрации Сургутского района заверили, что окончательного решения о введении сбора нет. «Пока мы консультируемся с бизнесом, чтобы определить приемлемый процент. Налог точно не появится раньше следующего года», — прокомментировали в мэрии. Ранее местные власти предложили предпринимателям до 1 марта 2025 года представить предложения по ставке и льготам.
Туристический налог подразумевает под собой надбавку к стоимости услуг размещения у отелей, гостиниц и хостелов. Процент будет сразу включен в стоимость номера. В 2025 году максимальная ставка составит 1% от цены на услугу и с каждым годом будет увеличиваться, вплоть до 5%.
Ранее URA.RU писало, что с 2026 года регионы России получат право взимать туристический налог с гостиничной деятельности. В Сургутском районе его планируют направить на развитие инфраструктуры.
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