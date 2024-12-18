Приставы в Верховном суде обжаловали арест активов челябинского военврача

Управление службы судебных приставов РФ по Челябинской области (УФССП) обжаловало постановление Уральского арбитражного суда об аресте имущества военврача Александра Мицукова. Как следует из материалов дела, кассационная жалоба подана в Верховный суд РФ (ВС).
«Верховный суд РФ. Кассационная жалоба УФССП по Челябинской области», — следует из данных картотеки арбитражных дел.
В марте челябинский суд признал законным снятие ареста с активов бизнесмена. Также было приостановлено исполнительное производство. Его начинали, чтобы выполнить принятое в июле 2022 года решение суда и компенсировать санаторию «Увильды» потраченные 38,137 млн рублей. На хознужды средства расходовал Мицуков, когда возглавлял курорт. Основная статья расходов была связана с возведением охотничьего хозяйства «Картабыз». Арбитраж счет, что деньги организации тратились на личные цели.
Приостановить взыскание приставам пришлось после подписания Мицуковым военного контракта и отправки на СВО. Бывшая супруга Майер, выступающая бенефициаром инициатора спора, подала в суд, но проиграла в двух инстанциях. П Решение Уральского суда в Екатеринбурге вынесено в закрытом режиме. По данным URA.RU, признав правомерность приостановки исполнительного производства, суд возразил против снятия ареста с имущества. Дело отправилось в суд первой инстанции, но приставы теперь ждут решения ВС РФ.
Параллельно в Челябинске рассматривается иск курорта о банкротстве Мицукова. Основанием для подачи иска в ноябре стала спорная сумма. Через несколько дней после подачи заявления Челябинский областной суд вынес решение, способное изменить ход нескольких процессов, включая арест имущества. Суд признал обязательства общими для бывшей семьи.
Конфликт начался после развода супругов. Мицуков выяснил, что в 2014 году лишился собственности в результате смонтированного документа. Начался процесс раздела имущества, в ходе которого военврач смог доказать права на 70% дли в компании «Южуралпродукт», выступающей совладельцем курорта.
В декабре санаторий выставили на продажу. Продавец желает получить за объект 3,6 млрд рублей. В 2023 году выручка курорта достигла 958 млн рублей.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу ФССП. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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