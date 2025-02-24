В Нижневартовске на день перекроют движение на перекрестке

В Нижневартовске (ХМАО) 26 февраля временно перекроют перекресток на пересечении улиц Весенней и Тихой в районе «Старый Вартовск. Об этом сообщает мэрия на своей официальной странице в соцсети „Вконтакте“.
«В связи с выполнением работ по строительству газопровода 26 февраля 2025 года с 09 до 17 часов будет организовано полное перекрытие движения транспортных средств на пересечении улиц Весенней и Тихой. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут с учётом данного обстоятельства и соблюдать правила дорожного движения», — пишет администрация в соцсети.
Ранее агентство писало о перекрытии трассы «Сургут — Когалым». На двух участках было ограничено движение из-за погодных условий.
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