24 февраля 2025

В Нижневартовске на день перекроют движение на перекрестке

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток в «Старом Вартовске» перекроют из-за строительства газопровода
Перекресток в «Старом Вартовске» перекроют из-за строительства газопровода Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 26 февраля временно перекроют перекресток на пересечении улиц Весенней и Тихой в районе «Старый Вартовск. Об этом сообщает мэрия на своей официальной странице в соцсети „Вконтакте“.

«В связи с выполнением работ по строительству газопровода 26 февраля 2025 года с 09 до 17 часов будет организовано полное перекрытие движения транспортных средств на пересечении улиц Весенней и Тихой. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут с учётом данного обстоятельства и соблюдать правила дорожного движения», — пишет администрация в соцсети.

Ранее агентство писало о перекрытии трассы «Сургут — Когалым». На двух участках было ограничено движение из-за погодных условий.

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В Нижневартовске (ХМАО) 26 февраля временно перекроют перекресток на пересечении улиц Весенней и Тихой в районе «Старый Вартовск. Об этом сообщает мэрия на своей официальной странице в соцсети „Вконтакте“. «В связи с выполнением работ по строительству газопровода 26 февраля 2025 года с 09 до 17 часов будет организовано полное перекрытие движения транспортных средств на пересечении улиц Весенней и Тихой. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут с учётом данного обстоятельства и соблюдать правила дорожного движения», — пишет администрация в соцсети. Ранее агентство писало о перекрытии трассы «Сургут — Когалым». На двух участках было ограничено движение из-за погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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