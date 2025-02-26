Свердловские силовики выступили с тревожным посланием

В Свердловской области выросло число преступлений с поддельными купюрами

Силовики призвали свердловчан быть бдительными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области за прошлый год выявлено 95 случаев сбыта поддельных купюр, а в этом году выявлено уже 11 фактов. В связи с этим полицейские призывают жителей региона к бдительности.

«При совершении крупных сделок важно проверять деньги на подлинность в любом банковском учреждении. Если обнаружили подделку, нужно обратиться в территориальный ОВД или по линии 02. Знайте, что запрещено кому бы то ни было передавать или разменивать фальшивки. За подобные проступки предусмотрено наказание в виде лишения свободы на восемь лет», — сказал URA.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, фальшивые купюры профессионально изготовлены, визуально их сложно отличить от настоящих. Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей. Но есть и случаи реализации липовой иностранной валюты.

«К примеру, в прошлом году сыщики задержали в Нижнем Тагиле двух жителей Самары, которые ездили по городам и расплачивались поддельными деньгами. Их обоих отправили в колонию на три года», — заключил Горелых.