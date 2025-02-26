Свердловские силовики выступили с тревожным посланием

В Свердловской области выросло число преступлений с поддельными купюрами
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Силовики призвали свердловчан быть бдительными Фото:

В Свердловской области за прошлый год выявлено 95 случаев сбыта поддельных купюр, а в этом году выявлено уже 11 фактов. В связи с этим полицейские призывают жителей региона к бдительности.

«При совершении крупных сделок важно проверять деньги на подлинность в любом банковском учреждении. Если обнаружили подделку, нужно обратиться в территориальный ОВД или по линии 02. Знайте, что запрещено кому бы то ни было передавать или разменивать фальшивки. За подобные проступки предусмотрено наказание в виде лишения свободы на восемь лет», — сказал URA.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, фальшивые купюры профессионально изготовлены, визуально их сложно отличить от настоящих. Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей. Но есть и случаи реализации липовой иностранной валюты.

«К примеру, в прошлом году сыщики задержали в Нижнем Тагиле двух жителей Самары, которые ездили по городам и расплачивались поддельными деньгами. Их обоих отправили в колонию на три года», — заключил Горелых.

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В Свердловской области за прошлый год выявлено 95 случаев сбыта поддельных купюр, а в этом году выявлено уже 11 фактов. В связи с этим полицейские призывают жителей региона к бдительности. «При совершении крупных сделок важно проверять деньги на подлинность в любом банковском учреждении. Если обнаружили подделку, нужно обратиться в территориальный ОВД или по линии 02. Знайте, что запрещено кому бы то ни было передавать или разменивать фальшивки. За подобные проступки предусмотрено наказание в виде лишения свободы на восемь лет», — сказал URA.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, фальшивые купюры профессионально изготовлены, визуально их сложно отличить от настоящих. Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей. Но есть и случаи реализации липовой иностранной валюты. «К примеру, в прошлом году сыщики задержали в Нижнем Тагиле двух жителей Самары, которые ездили по городам и расплачивались поддельными деньгами. Их обоих отправили в колонию на три года», — заключил Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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