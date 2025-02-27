Куйвашев поговорил с уральскими бизнесменами об инвестициях, вытребовал технопарк и чуть не вышел на дебаты

Куйвашев: вложения в основной капитал Свердловской области выросли на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев считает, что свердловский бизнес развивается
Евгений Куйвашев считает, что свердловский бизнес развивается Фото:

В Екатеринбурге прошло заседание инвестиционного комитета, на котором обсудили результаты поддержки регионального бизнеса в 2024 году. Хедлайнером был губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

«Регион стал территорией активного инвестиционного роста. За девять месяцев минувшего года объем вложений в основной капитал превысил 620 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее», — рассказал Куйвашев.

Министр инвестиций Вадим Третьяков напомнил, что в 2024 году в регионе запустили проект «Инвестиционный поток», который направлен на оптимизацию сроков процедуры в рамках строительного цикла. «В 2025 году мы также продолжим работу по улучшению инвестиционного климата в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта и начнем внедрять национальную модель ведения бизнеса ежегодно», — отметил он.

Среди докладчиков был и глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. «Фонд проводит большую работу в Екатеринбурге и на других территориях. У нас более трех тысяч самозанятых получили поддержку различного формата (и финансового, и не финансового). А программой „Легкого старта“ воспользовались более 10 тысяч предпринимателей», — обозначил он.

Валерий Пиличев рассказал, что при поддержке СОФПП свердловские предприниматели заключили 141 экспортный контракт
Валерий Пиличев рассказал, что при поддержке СОФПП свердловские предприниматели заключили 141 экспортный контракт
Фото:

Пиличев также отметил, что в 2024 году при поддержке СОФПП предприниматели области заключили 141 экспортный контракт на сумму более 77 млн долларов. Также СОФПП выдал 547 займов на один миллиард рублей и предоставил 1914 поручительств на сумму 14,8 млрд. Среди ближайших планов фонда — организовать мультиформатный форум «Финмаркет», поддержать бизнес на сумму минимум 13,6 млрд рублей (объем займов и поручительств) и провести не меньше 200 мероприятий для малого и среднего бизнеса.

Отдельно Евгений Куйвашев отметил строительство технопарка «Космос». «Продукция, которая будет выходить из технопарка важна 99% промышленности Свердловской области. Уникальный проект», — сказал губернатор. Он взял обещание с гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Андрея Мисюры, что технопарк построят в этом году.

Тот самый предприниматель из зала
Тот самый предприниматель из зала
Фото:

В конце предприниматель из зала спросил Куйвашева, есть ли у него «личный план развития». «Вы же не местный, получается, человек. Наработали ли вы личный план развития нашей региональной платформы?» — спросил он.

«Сразу видно, что вы не голосовали за меня. Конечно, план есть», — ответил губернатор. Он добавил, что обсуждать его — времени не хватит до утра. «Дольше, чем в Екатеринбурге и Свердловской области я не жил нигде», — особенно подчеркнул Куйвашев.

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В Екатеринбурге прошло заседание инвестиционного комитета, на котором обсудили результаты поддержки регионального бизнеса в 2024 году. Хедлайнером был губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Регион стал территорией активного инвестиционного роста. За девять месяцев минувшего года объем вложений в основной капитал превысил 620 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее», — рассказал Куйвашев. Министр инвестиций Вадим Третьяков напомнил, что в 2024 году в регионе запустили проект «Инвестиционный поток», который направлен на оптимизацию сроков процедуры в рамках строительного цикла. «В 2025 году мы также продолжим работу по улучшению инвестиционного климата в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта и начнем внедрять национальную модель ведения бизнеса ежегодно», — отметил он. Среди докладчиков был и глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. «Фонд проводит большую работу в Екатеринбурге и на других территориях. У нас более трех тысяч самозанятых получили поддержку различного формата (и финансового, и не финансового). А программой „Легкого старта“ воспользовались более 10 тысяч предпринимателей», — обозначил он. Пиличев также отметил, что в 2024 году при поддержке СОФПП предприниматели области заключили 141 экспортный контракт на сумму более 77 млн долларов. Также СОФПП выдал 547 займов на один миллиард рублей и предоставил 1914 поручительств на сумму 14,8 млрд. Среди ближайших планов фонда — организовать мультиформатный форум «Финмаркет», поддержать бизнес на сумму минимум 13,6 млрд рублей (объем займов и поручительств) и провести не меньше 200 мероприятий для малого и среднего бизнеса. Отдельно Евгений Куйвашев отметил строительство технопарка «Космос». «Продукция, которая будет выходить из технопарка важна 99% промышленности Свердловской области. Уникальный проект», — сказал губернатор. Он взял обещание с гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Андрея Мисюры, что технопарк построят в этом году. В конце предприниматель из зала спросил Куйвашева, есть ли у него «личный план развития». «Вы же не местный, получается, человек. Наработали ли вы личный план развития нашей региональной платформы?» — спросил он. «Сразу видно, что вы не голосовали за меня. Конечно, план есть», — ответил губернатор. Он добавил, что обсуждать его — времени не хватит до утра. «Дольше, чем в Екатеринбурге и Свердловской области я не жил нигде», — особенно подчеркнул Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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