В Екатеринбурге прошло заседание инвестиционного комитета, на котором обсудили результаты поддержки регионального бизнеса в 2024 году. Хедлайнером был губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.
«Регион стал территорией активного инвестиционного роста. За девять месяцев минувшего года объем вложений в основной капитал превысил 620 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее», — рассказал Куйвашев.
Министр инвестиций Вадим Третьяков напомнил, что в 2024 году в регионе запустили проект «Инвестиционный поток», который направлен на оптимизацию сроков процедуры в рамках строительного цикла. «В 2025 году мы также продолжим работу по улучшению инвестиционного климата в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта и начнем внедрять национальную модель ведения бизнеса ежегодно», — отметил он.
Среди докладчиков был и глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. «Фонд проводит большую работу в Екатеринбурге и на других территориях. У нас более трех тысяч самозанятых получили поддержку различного формата (и финансового, и не финансового). А программой „Легкого старта“ воспользовались более 10 тысяч предпринимателей», — обозначил он.
Пиличев также отметил, что в 2024 году при поддержке СОФПП предприниматели области заключили 141 экспортный контракт на сумму более 77 млн долларов. Также СОФПП выдал 547 займов на один миллиард рублей и предоставил 1914 поручительств на сумму 14,8 млрд. Среди ближайших планов фонда — организовать мультиформатный форум «Финмаркет», поддержать бизнес на сумму минимум 13,6 млрд рублей (объем займов и поручительств) и провести не меньше 200 мероприятий для малого и среднего бизнеса.
Отдельно Евгений Куйвашев отметил строительство технопарка «Космос». «Продукция, которая будет выходить из технопарка важна 99% промышленности Свердловской области. Уникальный проект», — сказал губернатор. Он взял обещание с гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Андрея Мисюры, что технопарк построят в этом году.
В конце предприниматель из зала спросил Куйвашева, есть ли у него «личный план развития». «Вы же не местный, получается, человек. Наработали ли вы личный план развития нашей региональной платформы?» — спросил он.
«Сразу видно, что вы не голосовали за меня. Конечно, план есть», — ответил губернатор. Он добавил, что обсуждать его — времени не хватит до утра. «Дольше, чем в Екатеринбурге и Свердловской области я не жил нигде», — особенно подчеркнул Куйвашев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!