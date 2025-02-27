Куйвашев заявил, что «перевыполнил обязательства» на посту свердловского губернатора

За два срока на посту губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев перевыполнил взятые на себя обязательства. Об этом он заявил сам, выступая на инвестфоруме «Большой открытый диалог», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«… В предыдущие два срока я перевыполнил взятые на себя обязательства. Надеюсь, что получится и в текущей работе, когда люди доверили управление областью», — сказал Куйвашев. Перед этим один из участников задал ему вопрос, что удалось сделать для развития сферы предпринимательства за 13 лет и есть ли у губернатора «перспективный план». «Вы ведь неместный…», — добавил выступающий под смех присутствующих.
Куйвашев, сам родом из Тюменской области, бывший глава Тобольска, заявил, что дольше, чем в Свердловской области, не жил нигде. «План есть, я четко следую обещаниям, которые дал в период своей предвыборной программы и каждый год отчитываюсь перед депутатами заксобрания, что сделал», — добавил он.
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