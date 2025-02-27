Куйвашев заявил, что «перевыполнил обязательства» на посту свердловского губернатора

Губернатор Куйвашев: я перевыполнил взятые на себя обязательства на посту
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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VI форум «Большой открытый диалог». Екатеринбург, куйвашев е
Евгений Куйвашев возглавляет регион с 2012 года и переизбирался дважды Фото:

За два срока на посту губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев перевыполнил взятые на себя обязательства. Об этом он заявил сам, выступая на инвестфоруме «Большой открытый диалог», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«… В предыдущие два срока я перевыполнил взятые на себя обязательства. Надеюсь, что получится и в текущей работе, когда люди доверили управление областью», — сказал Куйвашев. Перед этим один из участников задал ему вопрос, что удалось сделать для развития сферы предпринимательства за 13 лет и есть ли у губернатора «перспективный план». «Вы ведь неместный…», — добавил выступающий под смех присутствующих.

Куйвашев, сам родом из Тюменской области, бывший глава Тобольска, заявил, что дольше, чем в Свердловской области, не жил нигде. «План есть, я четко следую обещаниям, которые дал в период своей предвыборной программы и каждый год отчитываюсь перед депутатами заксобрания, что сделал», — добавил он.

Вопрос задал один из бизнесменов
Вопрос задал один из бизнесменов
Фото:

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За два срока на посту губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев перевыполнил взятые на себя обязательства. Об этом он заявил сам, выступая на инвестфоруме «Большой открытый диалог», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «… В предыдущие два срока я перевыполнил взятые на себя обязательства. Надеюсь, что получится и в текущей работе, когда люди доверили управление областью», — сказал Куйвашев. Перед этим один из участников задал ему вопрос, что удалось сделать для развития сферы предпринимательства за 13 лет и есть ли у губернатора «перспективный план». «Вы ведь неместный…», — добавил выступающий под смех присутствующих. Куйвашев, сам родом из Тюменской области, бывший глава Тобольска, заявил, что дольше, чем в Свердловской области, не жил нигде. «План есть, я четко следую обещаниям, которые дал в период своей предвыборной программы и каждый год отчитываюсь перед депутатами заксобрания, что сделал», — добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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