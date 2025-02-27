В Сургуте (ХМАО) перекроют движение по проспекту Ленина на участке от улицы Университетской до Сургутского госуниверситета. Об этом городская администрация сообщила на своем сайте.
«С 12:00 до 15:30 часов на центральной площади города развернется народное гуляние. В целях безопасности 2 марта будет ограничен заезд автотранспорта на участок дороги от перекрестка ул. Университетской и пр. Ленина до пр. Ленина, 1», — говорится в сообщении.
Еще одной локацией для празднования Масленицы станет городской парк культуры и отдыха на Набережном. Развлекательная программа 2 марта продлится с 12:00 до 16:00 часов.
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