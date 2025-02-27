27 февраля 2025

В Пермском крае составили рейтинг популярных предметов для ЕГЭ. Инфографика

Школьники Пермского края выбирают для ЕГЭ профильную математику и обществознание
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые экзамены начнут сдавать уже 21 марта
Первые экзамены начнут сдавать уже 21 марта Фото:

Выпускники Пермского края среди предметов по выбору для сдачи Единого госэкзамена чаще выбирают профильную математику, обществознание и информатику. Такие данные предоставили в министерстве образования региона.

«В 2025 году на профильную математику зарегистрировались 5,4 тыс. человек. Этот уровень выбирают выпускники, которые планируют поступать в вуз на технические специальности. Обществознание выбрали более 3,6 тыс. человек. Далее идут информатика (2,5 тыс. человек) и биология (1,8 тыс. человек)», — говорится в telegram-канале министерства.

Всего в этом году ЕГЭ планируют сдавать более 9,8 тыс. человек. Досрочный период приема экзаменов стартует 21 марта, а основной — 23 мая. Есть сроки и для пересдачи — 3 и 4 июля.

Литература и география не в почете у выпускников
Литература и география не в почете у выпускников
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Выпускники Пермского края среди предметов по выбору для сдачи Единого госэкзамена чаще выбирают профильную математику, обществознание и информатику. Такие данные предоставили в министерстве образования региона. «В 2025 году на профильную математику зарегистрировались 5,4 тыс. человек. Этот уровень выбирают выпускники, которые планируют поступать в вуз на технические специальности. Обществознание выбрали более 3,6 тыс. человек. Далее идут информатика (2,5 тыс. человек) и биология (1,8 тыс. человек)», — говорится в telegram-канале министерства. Всего в этом году ЕГЭ планируют сдавать более 9,8 тыс. человек. Досрочный период приема экзаменов стартует 21 марта, а основной — 23 мая. Есть сроки и для пересдачи — 3 и 4 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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