Костин сообщил о снижении ключевой ставки до 19% во второй половине 2025 года

Во второй половине 2025 года ключевая ставка может снизиться до 19%. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. На данный момент она находится на уровне 21%.
«Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», — заявил Костин в прямом эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в ближайшее время ожидается сохранение строгой кредитной политики. Прогнозируемый диапазон ключевых ставок на текущий год колеблется от 19% до 22%. На данный момент также заметно снижение объемов кредитования, что создает предпосылки для приближения инфляции к максимальному уровню. Прогнозы инфляции на текущий год находятся в пределах 7-8%.
Ранее на заседании 14 февраля рассматривалось повышение ключевой ставки до 22% с нынешних 21%. Основные разногласия между участниками заседания касались ожиданий по инфляции и экономическому росту в краткосрочной перспективе, а также различных подходов к оценке воздействия усиления банковского регулирования и макропруденциальной политики на кредитную активность в последующие годы, передает деловое издание «Взгляд».
При этом председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что во втором полугодии 2025 года может начаться снижение ключевой ставки. Также в этот период может произойти сокращение инфляции, пишет RT.
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