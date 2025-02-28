Костин сообщил о снижении ключевой ставки до 19% во второй половине 2025 года

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Андрей Костин заявил, что кредитная политика ЦБ в ближайшее время останется жесткой
Андрей Костин заявил, что кредитная политика ЦБ в ближайшее время останется жесткой Фото:

Во второй половине 2025 года ключевая ставка может снизиться до 19%. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. На данный момент она находится на уровне 21%. 

«Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», — заявил Костин в прямом эфире телеканала «Россия 24». 

По его словам, в ближайшее время ожидается сохранение строгой кредитной политики. Прогнозируемый диапазон ключевых ставок на текущий год колеблется от 19% до 22%. На данный момент также заметно снижение объемов кредитования, что создает предпосылки для приближения инфляции к максимальному уровню. Прогнозы инфляции на текущий год находятся в пределах 7-8%.

Ранее на заседании 14 февраля рассматривалось повышение ключевой ставки до 22% с нынешних 21%. Основные разногласия между участниками заседания касались ожиданий по инфляции и экономическому росту в краткосрочной перспективе, а также различных подходов к оценке воздействия усиления банковского регулирования и макропруденциальной политики на кредитную активность в последующие годы, передает деловое издание «Взгляд». 

При этом председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что во втором полугодии 2025 года может начаться снижение ключевой ставки. Также в этот период может произойти сокращение инфляции, пишет RT. 

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Во второй половине 2025 года ключевая ставка может снизиться до 19%. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. На данный момент она находится на уровне 21%.  «Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», — заявил Костин в прямом эфире телеканала «Россия 24».  По его словам, в ближайшее время ожидается сохранение строгой кредитной политики. Прогнозируемый диапазон ключевых ставок на текущий год колеблется от 19% до 22%. На данный момент также заметно снижение объемов кредитования, что создает предпосылки для приближения инфляции к максимальному уровню. Прогнозы инфляции на текущий год находятся в пределах 7-8%. Ранее на заседании 14 февраля рассматривалось повышение ключевой ставки до 22% с нынешних 21%. Основные разногласия между участниками заседания касались ожиданий по инфляции и экономическому росту в краткосрочной перспективе, а также различных подходов к оценке воздействия усиления банковского регулирования и макропруденциальной политики на кредитную активность в последующие годы, передает деловое издание «Взгляд».  При этом председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что во втором полугодии 2025 года может начаться снижение ключевой ставки. Также в этот период может произойти сокращение инфляции, пишет RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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