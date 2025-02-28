Свердловчанка заработала в Перми миллионы на подпольном казино

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Преступная деятельность маскировалась под благотворительность
Преступная деятельность маскировалась под благотворительность Фото:

Жительницу Свердловской области будут судить за организацию подпольного казино, на котором она вместе с сообщниками успела заработать десятки миллионов рублей. Азартные игры под руководством женщины проходили в нежилых помещениях Мотовилихинского и Индустриального районов Перми.

«Обвиняемая, работала там оператором-кассиром, вместе с сообщниками с января по июль 2022 года. Преступная деятельность маскировалась под благотворительность. За это время злоумышленникам удалось получить доход в размере более 26 миллионов рублей», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.

После совершения преступления 40-летняя женщина скрылась от следствия. После этого ее объявили в розыск. Расследование уголовные дел, возбужденных в отношении ее сообщников уже завершено. Материалы переданы в суд.

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Жительницу Свердловской области будут судить за организацию подпольного казино, на котором она вместе с сообщниками успела заработать десятки миллионов рублей. Азартные игры под руководством женщины проходили в нежилых помещениях Мотовилихинского и Индустриального районов Перми. «Обвиняемая, работала там оператором-кассиром, вместе с сообщниками с января по июль 2022 года. Преступная деятельность маскировалась под благотворительность. За это время злоумышленникам удалось получить доход в размере более 26 миллионов рублей», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. После совершения преступления 40-летняя женщина скрылась от следствия. После этого ее объявили в розыск. Расследование уголовные дел, возбужденных в отношении ее сообщников уже завершено. Материалы переданы в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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