В Петербурге суд приговорил мужчин за кражу культурных ценностей на 12 миллионов

В Выборгском районе Петербурга вынесен приговор мужчинам, которые были признаны виновными в покушении на кражу исторических и культурных ценностей. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Виктора Касаткина и Анатолия Данилова. Они признаны виновными в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, и в покушении на хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
24 июня 2022 года подсудимые, действуя по предварительному сговору, проникли в квартиру на улице Дрезденской. Их целью стали книги и картины, стоимость которых превышала 12 миллионов рублей, а также другое имущество на сумму более 1,9 миллиона рублей. Однако правоохранительные органы задержали мужчин на месте происшествия в момент попытки вынести украденное. Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.
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