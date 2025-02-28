ФК «Амкар Пермь» поделился фанатским рецептом блинов. Видео

Продюсер ФК «Амкар Пермь» Крюкова приготовила на Масленицу красно-черные блины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продюсер ФК «Амкар» Анна Крюкова приготовила блины в цветах клуба
Продюсер ФК «Амкар» Анна Крюкова приготовила блины в цветах клуба Фото:

Продюсер ФК «Амкар Пермь» Анна Крюкова поделилась рецептом натуральных красно-черных блинов к Масленице. Видео опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы блины стали красными, отвариваем свеклу, нарезаем и измельчаем блендером. Смешиваем с яйцом, сахаром, солью и молоком, перемешиваем миксером. Вмешиваем в тесто муку и не забудем про растительное масло. На разогретую сковороду отправляем почти красное тесто и наслаждаемся яркостью», — говорится в рецепте.

Для приготовления темных блинов необходимо смешать привычные ингредиенты и добавить какао для цвета. «Насыщенный черный получится только с химическим красителем. Поэтому мы обойдемся натуральным цветом», — пояснила Крюкова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продюсер ФК «Амкар Пермь» Анна Крюкова поделилась рецептом натуральных красно-черных блинов к Масленице. Видео опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». «Чтобы блины стали красными, отвариваем свеклу, нарезаем и измельчаем блендером. Смешиваем с яйцом, сахаром, солью и молоком, перемешиваем миксером. Вмешиваем в тесто муку и не забудем про растительное масло. На разогретую сковороду отправляем почти красное тесто и наслаждаемся яркостью», — говорится в рецепте. Для приготовления темных блинов необходимо смешать привычные ингредиенты и добавить какао для цвета. «Насыщенный черный получится только с химическим красителем. Поэтому мы обойдемся натуральным цветом», — пояснила Крюкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...