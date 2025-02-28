Продюсер ФК «Амкар Пермь» Анна Крюкова поделилась рецептом натуральных красно-черных блинов к Масленице. Видео опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Чтобы блины стали красными, отвариваем свеклу, нарезаем и измельчаем блендером. Смешиваем с яйцом, сахаром, солью и молоком, перемешиваем миксером. Вмешиваем в тесто муку и не забудем про растительное масло. На разогретую сковороду отправляем почти красное тесто и наслаждаемся яркостью», — говорится в рецепте.
Для приготовления темных блинов необходимо смешать привычные ингредиенты и добавить какао для цвета. «Насыщенный черный получится только с химическим красителем. Поэтому мы обойдемся натуральным цветом», — пояснила Крюкова.
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